O que é a síndrome da trissomia do cromossomo 13? Condição atingiu o filho de Zé Vaqueiro

Filho caçula de Zé Vaqueiro nasceu com a síndrome da trissomia do cromossomo 13. Entenda o que acontece com esse problema de saúde no bebê

Nesta quarta-feira, 26, o cantor Zé Vaqueiro revelou que seu filho caçula, Arthur, nasceu com uma malformação congênita em decorrência da síndrome da trissomia do cromossomo 13. Por causa disso, o bebê foi levado para a UTI e segue internado. Saiba o que é essa anomalia :

A síndrome da trissomia do cromossomo 13 acontece quando existe uma falha genética e existem 3 cromossomos do grupo 13 no indivíduo. A anomalia costuma causar a Síndrome de Patau, que é uma malformação do sistema nervoso.

De acordo com um informativo no site do hospital Rede D'or São Luiz, a Síndrome de Patau causa alguns sintomas no bebê, como atraso mental, má-formação de partes do corpo, microcefalia, tamanho reduzido do queixo e/ou problemas no coração e rins. Com a síndrome, a pessoa pode necessitar de acompanhamento médico ao longo de sua vida. O diagnóstico é feito ainda durante a gestação por médicos especializados.

Por enquanto, a família de Zé Vaqueiro não deu mais detalhes sobre a condição do bebê. O comunicado da equipe do cantor informou que o bebê Arthur está na UTI e pediram orações dos fãs.

Zé Vaqueiro e Ingra também são pais de Daniel, de 3 anos, e Nicole, de 13 anos.

Leia o comunicado completo:

“Na tarde de segunda-feira, 24, nasceu Arthur, filho caçula de Ingra Soares e Zé Vaqueiro, que já são pais de Daniel, de 3 anos, e Nicole, de 13. A mãe passa bem e já recebeu alta hospitalar. O bebê encontra-se na UTI devido a uma malformação congênita decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13. Diante desta situação delicada, informamos o cancelamento dos shows do artista até a data de 17 de agosto. Neste momento, a família necessita estar unida, cercada de amor e serenidade. Contamos com a compreensão de todos e pedimos que se juntem a nós em orações pelo bem-estar do pequeno Arthur e por toda a família, que agradece antecipadamente o apoio”, informaram.