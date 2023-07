Filho de Zé Vaqueiro nasce com malformação e vai para a UTI

Zé Vaqueiro informa que seu filho caçula, Arthur, nasceu com uma malformação congênita e segue internado na UTI

O cantor Zé Vaqueiro anunciou o nascimento do seu filho caçula, Arthur, fruto do casamento com Ingra Soares. O bebê veio ao mundo na segunda-feira, 24, mas segue internado. Em um comunicado oficial, a equipe do artista informou o motivo da internação do bebê.

A assessoria de imprensa dele informou que Arthur veio ao mundo com uma malformação congênita decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13. Com isso, ele necessita de cuidados médicos e está na UTI.

Para ficar perto da família neste momento, Zé Vaqueiro cancelou seus próximos shows até o mês de agosto. Em março deste ano, Ingra Soares anunciou que vivia uma gestação de risco e iria se resguardar até o nascimento do bebê. "Há mais ou menos um mês e meio descobrimos que minha gravidez é de risco e até então venho descobrindo vários problemas na minha gestação. Nunca gostei de expor meus problemas em redes sociais, sou uma pessoa muito reservada. Sendo assim, preferi me recolher diante de todos os acontecimentos. Não tenho cabeça para absolutamente nada, meu psicológico está abalado", disse ela nas redes sociais.

Leia o comunicado completo:

“Na tarde de segunda-feira, 24, nasceu Arthur, filho caçula de Ingra Soares e Zé Vaqueiro, que já são pais de Daniel, de 3 anos, e Nicole, de 13. A mãe passa bem e já recebeu alta hospitalar. O bebê encontra-se na UTI devido a uma malformação congênita decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13. Diante desta situação delicada, informamos o cancelamento dos shows do artista até a data de 17 de agosto. Neste momento, a família necessita estar unida, cercada de amor e serenidade. Contamos com a compreensão de todos e pedimos que se juntem a nós em orações pelo bem-estar do pequeno Arthur e por toda a família, que agradece antecipadamente o apoio”, informaram.

ANIVERSÁRIO

Ingra Soares celebrou mais uma data especial ao lado do marido, Zé Vaqueiro. A empresária usou as redes sociais para comemorar os 24 anos de vida do cantor sertanejo.

No feed de seu Instagram, Ingra compartilhou uma sequência de imagens do casamento e se declarou para o amado. "Você é especial, e não digo isso apenas porque é meu marido, mas porque sei que é realmente especial. Tal como sei reconhecer a sorte que tive por tê-lo encontrado, por ter me apaixonado por você”, iniciou.

“Foram vários acasos perfeitos que nos juntaram, e agora aqui estamos, compartilhando uma vida e hoje celebrando seu aniversário.Parabéns! Você é o meu orgulho, o meu amor. Você me faz muito feliz, e apenas desejo que você seja tão ou mais feliz. Te amo!”, concluiu.