Zé Vaqueiro revela sexo e nome do segundo bebê com Ingra Soares: “Sentimento inexplicável”

Á espera do segundo herdeiro, Zé Vaqueiro revelou o sexo e nome do bebê que está esperando com a Influenciadora digital, Ingra Soares

O cantor Zé Vaqueiro (24) surpreendeu os fãs nesta segunda-feira, 27, ao revelar qual é o sexo e nome do bebê que espera com a esposa, Ingra Soares (34), que está no terceiro mês da gestação. Durante entrevista para o site da Globo, o artista contou detalhes da nova fase de sua vida e revelou toda sua ansiedade pela chegada do segundo herdeiro.

"Comecei o ano descobrindo que seria pai novamente, né? Ainda é um sentimento inexplicável, mas sei que toma conta de mim, é uma alegria muito grande ser pai e aumentar a família. Estamos vivendo um momento tão gostoso com essa descoberta", iniciou ele.

Na sequência, o suspense não durou muito e Zé Vaqueiro revelou que será pai de mais um garotinho. "É um menino, será o Arthur! Eu estava apostando que seria homem, e a Ingra que seria mulher."

Vale lembrar que Zé Vaqueiro se casou com a influenciadora digital em outubro de 2021. O casal já é pai de Daniel Martim, que está prestes a completar 3 anos. Os pombinhos que anunciaram a gravidez em janeiro deste ano, não veem a hora de conhecer o rostinho do caçula.

ANIVERSÁRIO

Ingra Soares celebrou mais uma data especial ao lado do marido, Zé Vaqueiro. A empresária usou as redes sociais para comemorar os 24 anos de vida do cantor sertanejo.

No feed de seu Instagram, Ingra compartilhou uma sequência de imagens do casamento e se declarou para o amado. "Você é especial, e não digo isso apenas porque é meu marido, mas porque sei que é realmente especial. Tal como sei reconhecer a sorte que tive por tê-lo encontrado, por ter me apaixonado por você”, iniciou.

“Foram vários acasos perfeitos que nos juntaram, e agora aqui estamos, compartilhando uma vida e hoje celebrando seu aniversário.Parabéns! Você é o meu orgulho, o meu amor. Você me faz muito feliz, e apenas desejo que você seja tão ou mais feliz. Te amo!”, concluiu.