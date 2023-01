Zé Vaqueiro anuncia que será pai novamente: 'Um dos meus maiores sonhos'

Zé Vaqueiro revela que a esposa, Ingra, está grávida: 'Entramos o ano descobrindo que mais uma benção do Senhor viria para nossas vidas'

O cantor Zé Vaqueiro revelou que será papai novamente! Ele e a esposa, Ingra Soares, esperam o nascimento do segundo filho juntos. Os dois já são pais de Daniel Martim, de 1 ano, e ela também é mãe de uma menina, Nicolly, fruto de relacionamento anterior.

A nova gestação foi anunciada por meio de um post no Instagram, no qual a família surgiu exibindo o teste de gravidez.

"Deus, tu sonda os nossos corações, sabe de todas as coisas e ser papai era um dos meus maiores sonhos e o senhor com toda misericórdia me escutou e me deu essa oportunidade de ser pai, foi um sentimento inexplicável e esse sentimento só cresce cada vez mais, tu senhor prepara cada momento no tempo certo o senhor sabe de tudo e sabe quando estamos preparados. Entramos o ano descobrindo que mais uma benção do Senhor viria para nossas vidas e que venha com muita saúde para alegrar mais ainda nossos dias. Vem mais um vaqueirinho ou vaqueirinha para a família", disseram.

E completaram: "Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles! Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal".

Vale lembrar que Zé Vaqueiro e Ingra enfrentaram uma crise no casamento no segundo semestre de 2022. Os dois chegaram a revelar que passavam por um desafio no relacionamento, mas se reconciliaram pouco depois. Em dezembro, eles já anunciaram que estavam bem novamente.

Zé Vaqueiro revela susto em avião

Há pouco tempo, o cantor Zé Vaqueiro levou um grande susto no último final de semana ao fazer uma viagem de avião. O voo dele teve problemas técnicos e o piloto precisou fazer um pouso de emergência. Com isso, os passageiros enfrentaram momentos de tensão até o pouso. Depois do susto, o artista decidiu cancelar seus shows e comentou sobre o ocorrido.

“O avião balançou demais, eu fiquei um pouco nervoso, o pessoal também, que estava no avião. Estava eu e mais três pessoas. Mas, graças a Deus, deu tudo certo”, disse ele nos stories do Instagram.