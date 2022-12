Zé Vaqueiro desabafa após susto em avião: 'Balançou demais'

Zé Vaqueiro estava em avião que fez um pouso de emergência e ele decidiu cancelar shows

O cantor Zé Vaqueiro levou um grande susto no último final de semana ao fazer uma viagem de avião. O voo dele teve problemas técnicos e o piloto precisou fazer um pouso de emergência. Com isso, os passageiros enfrentaram momentos de tensão até o pouso. Depois do susto, o artista decidiu cancelar seus shows e comentou sobre o ocorrido.

“O avião balançou demais, eu fiquei um pouco nervoso, o pessoal também, que estava no avião. Estava eu e mais três pessoas. Mas, graças a Deus, deu tudo certo”, disse ele nos stories do Instagram.

A equipe do artista também divulgou um comunicado sobre o ocorrido. "Na tarde deste dia 25/12, o cantor Zé Vaqueiro embarcou em um avião particular em Fortaleza em direção a Serra Talhada/PE, próximo a Floresta, onde aconteceria o primeiro show desta noite. Logo após a decolagem, o avião sofreu uma pane sistêmica que afetava a estabilidade da aeronave. Felizmente, o piloto conseguiu trazer a aeronave em segurança de volta à pista do aeroporto em Fortaleza e ninguém saiu ferido", informaram.

E completaram: "Imensamente abalado pelo acontecido, Zé Vaqueiro pede desculpas aos fãs das cidades de Floresta e São Luís do Quitunde/AL pelo cancelamento dos dois shows da noite e conta com a compreensão de todos".

Zé Vaqueiro explica ausência de sua mãe em seu casamento

Há pouco tempo, o cantor Zé Vaqueiro explicou o motivo da ausência de sua mãe em seu casamento com Ingra Soares em outubro de 2021. No programa É De Casa, ele abriu o coração sobre o assunto. Ele contou que a mãe não foi ao seu casamento porque ele não convidou o marido dela, já que tinha problemas com o homem. “A minha mãe não foi no casamento... Eu falei com ela, conversei com ela... Ela estava junto com um cara e aconteceram várias coisas que acabaram me desgostando, me decepcionando muito com a pessoa dele”, disse ele.

E completou: “Eu conversava com minha mãe, às vezes eu ligava para ela e não podia falar com ela direito, ela não tinha celular, e eu não gostava disso. Então eu disse: 'se a senhora vier sozinha, pode vir, mas com ele não'. E aí ela não foi. Eu convidei, eu quis que ela fosse, e aconteceu isso”.