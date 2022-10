Zé Vaqueiro abre o jogo sobre motivo da ausência da mãe em seu casamento

Zé Vaqueiro relembra o motivo para a mãe não ter ido ao seu casamento: 'Várias coisas que acabaram me desgostando'

CARAS Digital Publicado em 22/10/2022, às 09h27

O cantor Zé Vaqueiro surpreendeu ao relembrar o motivo para a mãe não ter ido ao seu casamento. Ele se casou com Ingra Soares em outubro de 2021 em uma cerimônia em Fortaleza e, na época, surgiram notícias de que a mãe dele não foi à cerimônia. Neste sábado, 22, ele participou do programa É De Casa, da Globo, e revelou o verdadeiro motivo para a ausência dela neste dia especial.

No quadro Promessas, ele contou que a mãe não foi ao seu casamento porque ele não convidou o marido dela, já que tinha problemas com o homem. “A minha mãe não foi no casamento... Eu falei com ela, conversei com ela... Ela estava junto com um cara e aconteceram várias coisas que acabaram me desgostando, me decepcionando muito com a pessoa dele”, disse ele.

E completou: “Eu conversava com minha mãe, às vezes eu ligava para ela e não podia falar com ela direito, ela não tinha celular, e eu não gostava disso. Então eu disse: 'se a senhora vier sozinha, pode vir, mas com ele não'. E aí ela não foi. Eu convidei, eu quis que ela fosse, e aconteceu isso”.

Ele ainda contou que mantém uma boa relação com a mãe e que hoje ela está separada do marido da época. “Conversei com ela. Ela se separou dele e eu estou dando a maior força. Dei uma casa para ela morar com meu irmão”, afirmou.