Zé Vaqueiro vai a um culto enquanto enfrenta crise no casamento

Zé Vaqueiro vive uma crise no casamento com Ingra Soares e passa a noite de sábado em um culto religioso

CARAS Digital Publicado em 20/11/2022, às 15h57

O cantor Zé Vaqueiro revelou como passou a sua noite de sábado, 19. Em meio a uma crise no casamento com a influenciadora digital Ingra Soares, ele contou que foi ao culto do evangelista Deive Leonardo em Fortaleza, no Ceará, e gostou de ouvir a palavra de Deus neste momento de sua vida.

Nos stories do Instagram, o artista apareceu dentro do carro ao contar sobre a sua noite especial. "Acabei de sair aqui do culto do Deive Leonardo, em Fortaleza. É uma benção, graças a Deus. Noite maravilhosa escutar a palavra", disse ele.

E completou: "Agora é jantar para descansar porque amanhã a gente vai para o show se Deus quiser. Começa mais uma semana de trabalho e correria. Vou trazer tudo para vocês!".

A crise no casamento de Ingra e Zé Vaqueiro veio à tona quando os fãs perceberam que ela arquivou as fotos com o marido em suas redes sociais. O site UOL confirmou o momento delicado no relacionamento deles com a assessoria de imprensa do artista, que informou que o casal não passa por um bom momento e que é um assunto que será resolvido entre família.