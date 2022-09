Deive Leonardo revela qual é o maior segredo para ter um casamento de sucesso

Casado há 12 anos com Paulinha, Deive Leonardo celebra a história de amor, a família e o sucesso na vida profissional: 'Jesus mudou minha vida de maneira profunda'

por Mariana Silva Publicado em 30/09/2022, às 09h26

Desde a chegada da pequena Serena, há seis meses, tudo mudou no dia a dia de Deive Leonardo (32) e a amada, Pau­linha Leonardo (31). “Serena é uma promessa de Deus em nossa vida, aguardada por muito tempo. Es­tamos muito felizes e curtindo cada momento. Já tínhamos dois garotos, que são a força e energia de nossa casa e, agora, estamos cercados de doçura com nossa filha”, diz ele, referindo-se também aos herdeiros João (4) e Noah (2). “Somos alvo da graça de Deus”, emenda a mamãe, orgulhosa.

Considerado uma das maiores vozes do mundo gospel, o evangelista iniciou a trajetória em 2009, a levar a Palavra divina às pessoas, mas foi somente em 2017 que iniciou o trabalho na internet. De lá para cá, seu alcance só aumentou. No Instagram, por exemplo, Deive é seguido por mais de 12,2 milhões de pessoas. Entre os admiradores estão personalidades como Neymar Jr. (30), Luan Santana (31) e Gusttavo Lima (33). “Jesus mudou minha vida de maneira profunda e, depois disso, eu não conseguia parar de falar sobre o que estava vivendo, o que Deus estava fazendo. Comecei testemunhando minha história”, relembra ele, que, embora seja formado em Direito, atua no ministério pastoral desde então. Deive, inclusive, explica a diferença entre ser um pastor e um evangelista. “Muitos confundem e é normal, mas podemos dizer que pastor é aquele que está conectado a uma figura de cuidado, ao prestar atendimento para uma comunidade, uma igreja. Minha missão, como evengelista, é apresentar Jesus além de quatro paredes”, define. Aliado a todo o trabalho no cenário digital, ele ainda é autor de seis obras já publicadas e, também, possui o maior canal de pregação individual mundial do YouTube, somando mais de 8,1 milhões de inscritos. “Acredito que minha missão na Terra é fazer com que as pessoas conheçam Jesus. Não é sobre religião. É sobre tornar a Bíblia compreensível e acessível”, reflete.

Para Deive, a ascensão de sua imagem acabou sendo uma consequência, mas ele abre mão da fama. “Acho engraçado. Claro, aprendi a compreender e receber o carinho das pessoas, mas sei que o que eu faço é maior do que quem eu sou. É incomparável”, afirma ele, que conta com o apoio e o carinho da eleita. “Amo e admiro muito o Deive. Poder acompanhar toda a sua evolução é muito especial para mim”, declara Paulinha.

Vivendo em Joinville, Santa Catarina, ele busca manter a simplicidade, ainda que esteja em evidência. “Temos algumas limitações e a privacidade acaba se perdendo um pouco, mas nada que tire a nossa paz”, entrega. Deive também aprendeu a lidar com os haters. “No começo foi difícil, pois não estávamos preparados para a maldade das pessoas, mas hoje eu não ligo mais. Decidi não responder a ninguém e permaneço assim. Quem gosta do meu trabalho, gosta. Quem não gosta, tudo bem, a vida segue”, pontua ele.

Viajando pelo País com a turnê A Resposta, a família é a sua maior prioridade. “Não passo mais de dez dias fora de casa. Preservar a família é um dos projetos de Deus. Então, não tem muita lógica eu falar de Jesus para as pessoas e deixar minha família sem suporte, ou que meus filhos cresçam longe do pai. Minha primeira missão é com a minha casa”, define Deive Leonardo.

Casados há 12 anos, Deive e Paulinha entregam que o maior segredo para uma relação de sucesso é sempre o diálogo. “Conversamos sobre tudo, sem nenhum filtro. Abrimos o coração e falamos sobre aquilo que nos incomoda e nos alegra. E, assim, vamos tocando, amando mais um ao outro, entendendo os defeitos e as qualidades de cada um”, diz ele, um romântico assumido. “A Paulinha foi minha primeira namorada, se tornou minha esposa e mãe dos meus filhos. Sou completamente apaixonado, a amo incondicionalmente”, declara. Feliz e realizado, o casal descarta planos de aumentar a família outra vez. “Encerramos na Serena. Estamos nos sentindo mais do que completos e felizes”, afirma Paulinha. “Sabíamos que ela seria nossa última filha”, completa Deive, aos risos.

Celebrando os êxitos pessoais e profissionais, o evangelista almeja continuar cumprindo a sua missão. Em seus planos para o futuro, ele destaca uma nova série de pregações que serão divulgadas junto a outra plataforma de streaming, além do YouTube e a volta às apresentações em diversos estádios pelo Brasil. “Vamos viver coisas extraordinárias”, anseia Deive, que este ano ainda estreou nos palcos da tradicional Festa do Peão de Barretos, onde falou para mais de 50 mil pessoas. “Foi uma das experiências mais incríveis de toda a minha vida”, relembra o evangelista.

Fotos: Estúdio Reversa