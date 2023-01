Ingra Soares resgata fotos do casamento e comemora aniversário de Zé Vaqueiro: "Meu amor!"

Ingra Soares relembra fotos do casamento com Zé Vaqueiro e celebra os 24 anos de vida do amado; veja

A influenciadora digital Ingra Soares (32) celebrou mais uma data especial ao lado do marido, Zé Vaqueiro. Na última quinta-feira,19, a empresária usou as redes sociais para comemorar os 24 anos de vida do cantor sertanejo, com quem tem um filho, Daniel Martim, de apenas 01 ano de idade. Ingra também é mãe de uma menina, Nicolly, fruto de um antigo relacionamento.

No feed de seu Instagram, Ingra compartilhou uma sequência de imagens do casamento e se declarou para o amado. "Você é especial, e não digo isso apenas porque é meu marido, mas porque sei que é realmente especial. Tal como sei reconhecer a sorte que tive por tê-lo encontrado, por ter me apaixonado por você”, iniciou.

Na sequência, a morena acrescentou: “Foram vários acasos perfeitos que nos juntaram, e agora aqui estamos, compartilhando uma vida e hoje celebrando seu aniversário.Parabéns! Você é o meu orgulho, o meu amor. Você me faz muito feliz, e apenas desejo que você seja tão ou mais feliz. Te amo!”, finalizou.

Nos comentários, os admiradores do casal marcaram presença e celebraram a união dos pombinhos: “Linda ! Feliz por vocês!’", disse um. “Aniversário dessa pessoa maravilhosa que eu amo, que Deus proteja sempre ele e todos vocês!”, afirmou outro. “Lindíssimos”, elogiou um terceiro.

Ainda recentemente, Zé Vaqueiro anunciou que será papai novamente! Ele e a esposa, Ingra Soares, esperam o nascimento do segundo filho juntos.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE INGRA SOARES:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ingra soares (@lngra_)

Regis Tadeu critica Zé Vaqueiro

Ainda nas últimas semanas, o jornalista Regis Tadeu (62), conhecido por suas críticas musicais, compartilhou em seu canal algumas opiniões que têm sobre o trabalho do cantor de Zé Vaqueiro.

Em um quadro de seu programa, que se chama “Pra que serve?”, onde o crítico musical escolhe um artista para detonar, falando tudo que pensa sobre ele e seu trabalho, sem controlar as críticas. “Ele não sabe absolutamente nada de música. Canta como se tivesse treze ostras entaladas na garganta. As músicas foram feitas para quem tem a capacidade mental extremamente reduzida”, começou Regis.