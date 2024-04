Eliezer conta como foi revelar segunda gravidez de Viih Tube ao vivo: 'Super nervoso'

Em entrevista à CARAS Brasil, Eliezer recorda os planos para segunda gestação de Viih Tube e faz mistério sobre possíveis nomes para o bebê

Eliezer (34) e Viih Tube (23) surpreenderam os fãs ao anunciar a gravidez do segundo filho ao vivo no Mais Você nesta segunda-feira, 29. Apesar do nervosismo para contar a novidade, o influenciador reforça que a gestação já estava nos planos e ainda brinca sobre possíveis nomes para o caçula da família.

"Eu estava super nervoso em contar isso no [programa da] AnaMaria [Braga]", começa Eliezer , em entrevista à CARAS Brasil. "A Viih estava muito mais tranquila. Eu estava suando muito, me deu dor de barriga. A primeira vez que a gente contou eu tive a mesma sensação, mas era medo. Agora foi ansiedade, emoção."

O ex-participante do BBB diz que conseguiu se acalmar com o passar do programa, e reforça que sempre se sentiu seguro com a apresentadora –desde quando apresentaram Lua (1), sua primogênita, para o Brasil, também ao vivo no Mais Você.

Agora, com o "coração quentinho", o influenciador conta que ter o segundo filho já estava nos planos há meses. Ele explica que, junto de Viih Tube, tinha o desejo que os herdeiros não tivessem idades distantes, para que pudessem crescer e aproveitar a infância e adolescência juntos.

"Foi exatamente no tempo que imaginamos, que queríamos. Sempre tivemos a vontade de criar as duas crianças com uma diferença de idade pequena, para ter uma irmandade mesmo. Às vezes quando a diferença é muito grande pesa nos irmãos."

Eliezer ainda conta que os dois já têm possíveis nomes para o bebê, apesar de ainda não terem feito o exame para saber o sexo do futuro filho. Apesar disso, o influenciador faz mistério em relação às opções já definidas.

"Temos [possíveis nomes], mas se eu contar a Vitória pede o divórcio [risos]. Não posso contar, mas já temos os nomes há muito tempo, antes mesmo de engravidar. Eu e a Viih somos muito sintonizados nisso, está tudo redondinho", acrescenta.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE VIIH TUBE E ELIEZER NO INSTAGRAM: