Filho de Zé Vaqueiro recebe alta hospitalar após ficar internado por 9 meses

Esposa de Zé Vaqueiro, Ingra Soares mostra vídeo de quando seu filho caçula, Arthur, saiu do hospital. Ele estava internado desde o nascimento

A família do cantor Zé Vaqueiro está em festa nesta quinta-feira, 16. Isso porque o filho caçula dele, Arthur, deixou o hospital após ficar internado por cerca de 9 meses. O bebê estava na UTI neonatal desde que nasceu em julho de 2023. Agora, a mãe coruja, Ingra Soares, mostrou um vídeo com o filho na ambulância durante a ida para casa.

O bebê nasceu com uma malformação congênita, decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13. Por isso, ele precisou de acompanhamento médico intensivo em seus primeiros meses de vida. Agora, ele teve alta hospitalar e vai seguir com o tratamento em casa e perto da família.

Nas redes sociais, Ingra celebrou a novidade. "A fé em Deus é um farol que guia nossa vida e nos dá conforto e esperança em momentos difíceis. Ela fortalece nossa capacidade de superação e nos lembra que Deus sempre reserva as melhores coisas para nós. Sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá. De alguma maneira você chega lá. Nosso milagre Arthur , em casa", informou na legenda do post.

O que é a síndrome da trissomia do cromossomo 13? Condição atingiu o filho de Zé Vaqueiro

Esposa de Zé Vaqueiro mostrar foto do filho caçula após batizado

A influenciadora Ingra Soares, esposa do cantor Zé Vaqueiro, usou as redes sociais para dividir um novo registro encantador do filho caçula, Arthur. Em seu Instagram oficial, ela contou que o bebê foi batizado.

Na imagem publicada, Arthur aparece usando uma roupinha branca. "Nosso Arthur foi batizado em nome de Jesus, amém. 'Quem crer e for batizado será salvo.' Marcos 16:16", escreveu a esposa de Zé Vaqueiro na legenda da postagem.

Nos comentários, diversos famosos e fãs deixaram mensagens carinhosas à família de Zé Vaqueiro. "Glória a Deus!!!", declarou a cantora Solange Almeida. "Essa família é especial demais", disse a ex-BBB Kerline. "Coisa linda abençoada", falou uma internauta.