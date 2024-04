Esposa de Zé Vaqueiro encanta ao mostrar registro do filho caçula após batizado

Esposa do cantor Zé Vaqueiro, Ingra Soares contou aos fãs que o filho caçula do casal, internado desde o nascimento, foi batizado

A influenciadora Ingra Soares, esposa do cantor Zé Vaqueiro, usou as redes sociais para dividir um novo registro encantador do filho caçula, Arthur, nesta quinta-feira, 11. O pequeno, de quase nove meses, nasceu com a Síndrome de Patau e está internado desde julho do ano passado, quando veio ao mundo.

Em seu Instagram oficial, Ingra contou que o bebê foi batizado. Na imagem publicada, Arthur aparece usando uma roupinha branca. "Nosso Arthur foi batizado em nome de Jesus, amém. 'Quem crer e for batizado será salvo.' Marcos 16:16", escreveu ela na legenda da postagem.

Nos comentários, diversos famosos e fãs deixaram mensagens carinhosas à família de Zé Vaqueiro. "Glória a Deus!!!", declarou a cantora Solange Almeida. "Essa família é especial demais", disse a ex-BBB Kerline. "Coisa linda abençoada", falou uma internauta.

Em março deste ano, Ingra celebrou a evolução do herdeiro e contou que ele já estava se alimentando através de uma colher. "Minha família vive o milagre de Deus. Cada evolução do nosso filho é uma alegria, um choro de gratidão porque Deus é bom o tempo todo. Eu te amo, Arthur", publicou a influenciadora, na ocasião.

Vale lembrar que além do pequeno Arthur, Zé Vaqueiro e Ingra Soares também são pais de Daniel, de três anos, e Nicole, de 13.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝐈𝐧𝐠𝐫𝐚 𝐒𝐨𝐚𝐫𝐞𝐬 (@lngra_)

Esposa de Zé Vaqueiro faz desabafo

Esposa do cantor Zé Vaqueiro, Ingra Soares desabafou nas redes sociais sobre a sua rotina e os julgamentos que enfrenta. Ela contou que já foi vítima de julgamentos e que enfrenta o grande desafio de ver seu filho caçula internado em uma UTI desde o nascimento.

Em seu texto, ela refletiu sobre os questionamentos que faz e a busca por força para se manter bem. "Já se passaram quase 9 meses, Dias e noites sem dormir orando pedindo forças a Deus para continuar. Uma rotina desafiadora onde existe uma luta constante da força e do medo. Ser forte todos os dias para acordar e continuar acreditando….Porque a vida continua e precisamos seguir, trabalhar.A vida cobra isso, e o peso é enorme. Fomos julgados, criticados e humilhados quando nem forças tínhamos para nos defender. Se é que existe defesa sobre isso", disse ela em um trecho.