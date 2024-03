Esposa de Zé Vaqueiro mostra evolução do filho caçula: 'Choro de gratidão'

Esposa do cantor Zé Vaqueiro, Ingra Soares celebrou a evolução no quadro de saúde do filho caçula do casal, internado desde o nascimento

A influenciadora Ingra Soares, esposa do cantor Zé Vaqueiro, dividiu com os seguidores uma ótima notícia sobre o quadro de saúde de Arthur, filho caçula do casal. O pequeno, de sete meses, nasceu com a Síndrome de Patau e está internado desde julho do ano passado, quando veio ao mundo.

Em seus stories no Instagram, ela compartilhou a evolução do herdeiro, que se alimentou pela primeira vez através de uma colher. "Minha família vive o milagre de Deus. Cada evolução do nosso filho é uma alegria, um choro de gratidão porque Deus é bom o tempo todo. Eu te amo, Arthur", escreveu na legenda.

Recentemente, Ingra publicou um vídeo encantador do bebê, que em breve poderá receber alta hospitalar e seguir para casa. No registro em questão, a esposa de Zé Vaqueiro mostrou a visita que realizou ao pequeno, junto com o artista.

Nas imagens, os papais corujas surgem segurando o herdeiro no colo enquanto gravam o momento especial. Em um trecho, ela filma Zé Vaqueiro em uma cena fofíssima ninando Arthur.

"Só Deus sabe o quanto me derramei,me humilhei ao pai… Como é bom ser fiel a ti meu Deus. O senhor abastece as minhas forças todos os dias… Te amo meu amor", declarou Ingra Soares.

Além do pequeno Arthur, Zé Vaqueiro e Ingra Soares também são pais de Daniel, de três anos, e Nicole, de 13.

Zé Vaqueiro fala sobre possível alta do filho

Nesta quinta-feira, 29, Zé Vaqueiro contou que está na expectativa de levar Arthur para casa em breve, após sete meses de internação. O pequeno é fruto do relacionamento com Ingra Soares e nasceu com uma malformação congênita que o manteve na UTI neonatal desde o nascimento.

"Muita gente tá perguntando no direct se Arthur continua no hospital. Sim, ele continua. Em breve, se Deus quiser, ele vai receber alta e vai tá indo pra casa, com fé em Deus", explicou o artista nos stories do Instagram.

"A fonoaudióloga está fazendo todo um preparo com ele para a retirada da sonda pela qual ele se alimenta. Se evoluir isso, ele vai pra casa sem a sonda. Porém, se não tiver a evolução dele, se Deus quiser, vai pra casa com a sondinha de alimentação mesmo e ela vai ficar acompanhando ele em casa", disse ele.