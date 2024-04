À espera de segundo bebê, Viih Tube e Eliezer recriam anúncio de gravidez de Lua

Após revelarem que estão à espera de seu segundo bebê, Viih Tube e Eliezer recriam anúncio de gravidez de Lua Di Felice nas redes sociais; veja!

Os ex-BBBs Viih Tube e Eliezer pegaram seus fãs de surpresa ao anunciar que estão à espera de seu segundo filho nesta segunda-feira, 29. Com a novidade, o casal decidiu recriar o anúncio da gravidez da primogênita da família, Lua Di Felice, de 1 ano, nas redes sociais.

Em seu perfil oficial do Instagram, Viih Tube apareceu com a barriga de fora e o desenho de uma bateria desenhada em seu ventre. A loira ainda escreveu 'carregando' e '10%', assim como em sua primeira gestação. Ela e Eliezer apostaram na mesma roupa da foto original. No entanto, o novo clique conta com a presença de Lua para esse momento especial.

"A recriação da foto de quando anunciamos a gravidez da Lua, só que agora com a Lua. Obrigada meu Deus, nós sabemos que é um presente seu!", escreveu Viih na legenda da publicação. No álbum de fotos, o casal fez a comparação entre os dois anúncios e aproveitou para se divertir com sua futura filha mais velha.

Confira a publicação:

Após anunciarem com a ajuda de Lua, de um ano, que terão mais um bebê, Viih Tube e Eliezer revelaram para Ana Maria Braga o que farão de diferente com o segundo filho. Sem saberem ainda se é menino ou menina, eles garantiram que não farão um grande chá revelação.

Isso porque, segundo o casal, após a festa de dias e gigantesca da primogênita, ele ficou traumatizado por algumas coisas. "To um pouco traumatizada, vai ser só com a família mesmo", falou a ex-BBB dando risada e garantindo que farão algo íntimo. Eliezer também apoiou a escolha da esposa, que está grávida de 12 semanas, e comentou que não pretendem fazer mais um evento tão grandioso quanto o que realizaram para o primeiro ano da herdeira mais velha.