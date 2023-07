Quem é a esposa de Zé Vaqueiro? Conheça Ingra Soares

Zé Vaqueiro é casado com Ingra Soares. Saiba mais sobre a esposa do cantor, que acaba de dar à luz seu terceiro filho

O cantor Zé Vaqueiro é casado com a empresária e influenciadora digital Ingra Soares, de 32 anos. Nas redes sociais, ela tem mais de 1 milhão de seguidores e costuma mostrar fotos de seus looks, suas viagens e momentos com a família.

Porém, ela é discreta com sua vida pessoal e não costuma expor detalhes de sua convivência familiar. Ingra e Zé Vaqueiro se casaram em outubro de 2021 em uma cerimônia romântica e com a presença de amigos e familiares. A celebração religiosa aconteceu um ano após o casamento no civil.

Em 2022, os dois chegaram a viver uma crise no relacionamento, mas superaram o período difícil e seguiram casados. Pouco tempo depois, eles anunciaram que esperavam mais um filho.

Ingra tem três filhos: Nicole, de 13 anos, fruto de um relacionamento anterior, e dos meninos Daniel, de 3 anos, e Arthur, que nasceu no dia 24 de julho de 2023 e está internado na UTI. Arthur veio ao mundo com uma malformação congênita decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝐈𝐧𝐠𝐫𝐚 𝐒𝐨𝐚𝐫𝐞𝐬 (@lngra_)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝐈𝐧𝐠𝐫𝐚 𝐒𝐨𝐚𝐫𝐞𝐬 (@lngra_)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝐈𝐧𝐠𝐫𝐚 𝐒𝐨𝐚𝐫𝐞𝐬 (@lngra_)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝐈𝐧𝐠𝐫𝐚 𝐒𝐨𝐚𝐫𝐞𝐬 (@lngra_)

Mãe de Zé Vaqueiro não foi ao casamento do filho

Há pouco tempo, o cantor Zé Vaqueiro surpreendeu ao relembrar o motivo para a mãe não ter ido ao seu casamento. Ele se casou com Ingra Soares em outubro de 2021 em uma cerimônia em Fortaleza e, na época, surgiram notícias de que a mãe dele não foi à cerimônia. Recentemente, ele participou do programa É De Casa, da Globo, e revelou o verdadeiro motivo para a ausência dela neste dia especial.

No quadro Promessas, ele contou que a mãe não foi ao seu casamento porque ele não convidou o marido dela, já que tinha problemas com o homem. “A minha mãe não foi no casamento... Eu falei com ela, conversei com ela... Ela estava junto com um cara e aconteceram várias coisas que acabaram me desgostando, me decepcionando muito com a pessoa dele. Eu conversava com minha mãe, às vezes eu ligava para ela e não podia falar com ela direito, ela não tinha celular, e eu não gostava disso. Então eu disse: 'se a senhora vier sozinha, pode vir, mas com ele não'. E aí ela não foi. Eu convidei, eu quis que ela fosse, e aconteceu isso”.

Ele ainda contou que mantém uma boa relação com a mãe e que hoje ela está separada do marido da época. “Conversei com ela. Ela se separou dele e eu estou dando a maior força. Dei uma casa para ela morar com meu irmão”, afirmou.