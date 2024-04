Madonna abre coração e agradece aos filhos que a acompanham em turnê

Madonna compartilhou fotos ao lado dos filhos; a cantora fará a sua Celebration Tour no Rio de Janeiro, na Praia de Copacabana no dia 4 de maio

Madonna emocionou seus seguidores nesta quinta-feira, 25, ao utilizar suas redes sociais para fazer uma declaração emocional aos filhos e falar sobre a nova turnê "The Celebration Tour", que conta com uma passagem pelo Rio de Janeiro, no dia 4 de maio. A artista é mãe de Lourdes Maria, Rocco Ritchie, David Banda, Mercy James e das gêmeas Estere e Stella.

“No dia anterior ao nosso 80º show da Celebration Tour, preciso agradecer aos meus filhos incrivelmente talentosos que me conduziram nesta jornada, cada um deles trazendo seu próprio talento único para o palco”, iniciou a artista.

“Os ensaios começaram há mais de um ano, com uma pausa de quase 2 meses, esperando que eu me recuperasse de uma experiência de quase morte. Eles nunca pararam de praticar... eles nunca pararam de me torcer e me apoiar. Eles também estavam indo para a escola e ensaiando todos os dias. Estou muito orgulhoso de todos eles. Acho que o que meus filhos mais aprenderam neste ano de ensaios e apresentações é que se você quiser seguir seus sonhos, terá que trabalhar duro por eles. E se todos escolherem algo diferente mais tarde na vida, nunca esquecerão este ano de sangue, suor e lágrimas. É uma CELEBRAÇÃO”, finalizou ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Madonna (@madonna)

Confira como será a organização do show da Madonna no Rio de Janeiro

Falta pouco para os fãs brasileiros prestigiarem o megashow de Madonna na Praia de Copacabana! Marcado para o sábado, 4 de maio, a prefeitura e governo do Rio de Janeiro divulgou como será o esquema operacional e de segurança para o evento, que deve atrair cerca de 1,5 milhão de pessoas. As informações são do jornal EXTRA.

O show, agendado para começar por volta das 21h45, representa o encerramento da turnê 'The Celebration Tour' em honra aos 40 anos de trajetória da cantora norte-americana. Antes deste horário, está programada uma apresentação do DJ Diplo, que dará início à noite às 20h.

A partir da próxima segunda-feira, 29, agentes irão circular no bairro para coibir acampamentos, que serão proibidos. Para atender ao público no dia do espetáculo, haverá ponto de hidratação na praia.

Ao todo serão 3,2 mil homens da Polícia Militar, 1.130 da Guarda Municipal e 800 bombeiros, incluindo guardas-vidas. Para acesso à orla, serão 12 pontos de bloqueio e 18 de revista. Objetos como vidro e outros considerados perfurocortantes serão apreendidos. A PM terá ainda 65 torres de observação na areia e no calçadão.