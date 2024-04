Roberto Carlos é flagrado em carro conversível. Saiba o valor do veículo!

O cantor Roberto Carlos foi fotografado durante um passeio ao ar livre em seu carro conversível

O cantor Roberto Carlos aproveitou a tarde desta quinta-feira, 25, para curtir um passeio de carro pelo bairro da Urca no Rio de Janeiro. O artista foi flagrado pelos paparazzi enquanto passava em uma tranquila com seu conversível vermelho.

O carrão dele é um Audi R8 e custa cerca de R$ 500 mil.

Em entrevista na Revista CARAS, Roberto Carlos falou sobre a atual fase de sua profissão. “Minha carreira segue do jeito de sempre: compondo, gravando canções, fazendo shows”, afirmou ele. Inclusive, ele contou que cuida de sua forma com exercícios e boa alimentação, e também cuida de sua espiritualidade. “A fé é muito importante. Ela ajuda a gente a andar para frente, a acreditar no futuro”, declarou.

Roberto Carlos é flagrado em passeio no Rio de Janeiro - Foto: Dan Delmiro / AgNews

Roberto Carlos mostra foto com o neto

O cantor Roberto Carlos compartilhou uma foto inédita nas redes sociais. Nesta sexta-feira, 1º, ele apareceu com um dos seus netos, Gianpietro Braga, que é filho de Dudu Braga.

Os dois apareceram abraçados nos bastidores de um show. “Recentemente compartilhamos uma foto de Roberto Carlos ao lado de sua neta Giovanna. Agora, quem aparece por aqui é Gianpietro, também neto de RC”, informou a equipe dele na legenda.

Nos comentários do post, os fãs elogiaram a beleza do rapaz. “Ele é lindo”, disse um seguidor. “Lindo demais! Parabéns pelo neto”, afirmou outro. “Bonito, lembra o Dudu”, declarou mais um.

Vale lembrar que o pai de Gianpietro, Dudu Braga, faleceu em setembro de 2021 em um hospital de São Paulo, aos 52 anos. Ele faleceu em decorrência de um câncer irreversível. Ele estava lutando contra a doença no peritônio, que é a membrana que envolve a parede abdominal. Ele estava casado com Valeska há 17 anos e deixou três filhos: Laura, fruto da relação com Valeska, e Giovanna e Giapietro, de relação anterior.