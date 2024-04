Claudia Leitte revela se faria música com Madonna e pede para participar de show

Em entrevista à CARAS Brasil, cantora comenta show de Madonna no Rio de Janeiro e sugere participação especial

Claudia Leitte (43) está animada para a vinda de Madonna (65) ao Brasil. A cantora pop internacional fará o encerramento da The Celebration Tour com um mega show no Rio de Janeiro no próximo dia 4 de maio. A apresentação promete reunir o maior público da carreira da estrela.

Em entrevista à CARAS Brasil, a artista brasileira comenta a torcida dos fãs para a união das duas intérpretes em uma música. Ela também aproveita o momento e se diverte com uma sugestão de participação no show da norte-americana.

"Eu não botei essa pressão [por parceria com Madonna], eu acho que Madonna deveria botar um dendê na banda dela, me levar pra lá com cabo de aço, do bom, pra voar de novo [no palco]", diverte-se ela ao relembrar apresentações em que inovou e sobrevoou o palco e o público.

Claudia Leitte é disgnosticada com TDAH

Na entrevista, a intérprete de Largadinho revela ser TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade. A cantora recebeu diagnóstico durante a pandemia, o que tornou o momento ainda mais difícil.

"Eu sou TDAH, eu nasci TDAH, a pessoa nasce, é uma condição, mas eu nunca soube porque isso é uma coisa que tá mais em evidência agora, as pessoas estão falando mais sobre esse assunto e tem muita gente descobrindo assim como eu depois dos 40 anos. Na pandemia eu pifei emocionalmente porque foi a primeira vez na minha vida que eu fiquei sem o palco, quando eu digo [isso] é que fiquei sem gente, sem o carinho no camarim, sem o olho no olho, sem ver os meus fãs, sem ver o meu público ali na minha frente porque eu faço música para as pessoas, eu canto horas e meu hiperfoco ele é ativado quando eu tô num trio elétrico, no palco, exatamente porque eu nasci para servir aquelas pessoas que estão ali", desabafa.