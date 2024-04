Após pausa, ex-BBB Flay retoma carreira de cantora: "Transbordando de alegria"

Nas redes sociais, a ex-BBB Flay falou sobre voltar a cantar após uma pausa na carreira, e anunciou o lançamento de uma nova música

Após uma longa pausa na carreira, Flay anunciou o retorno da sua carreira musical. A artista, que participou do Big Brother Brasil 20 e venceu o The Masked Singer Brasil, da Globo, contou que vai lançar nessa sexta-feira, 26, a música 'Ela é um vício', em parceria com Mc Gp e Dj Glenne.

"Depois de uma longa pausa na minha carreira, finalmente estou de volta! Hoje à meia-noite soltamos no mundo nossa música 'Ela é um vício'. Meu coração está transbordando de alegria. Amo vocês e tenho certeza que irão amar essa música", afirmou a artista.

Em seguida, Flay também agradeceu a parceria com Mc Gp e Dj Glenne na música. "Obrigada amigos @mcgp.oficial @glenneroficial pela nossa parceria na criação dessa obra linda e na vida também. Amo vocês", completou.

Os fãs ficaram animados com a novidade. "Ansiosa", disse uma seguidora. "Vai com tudo", escreveu outro. "Estamos felizes com essa volta. Queremos te ver brilhar", afirmou um fã.

Confira:

Por que a ex-BBB Flay se afastou da música?

A ex-BBB e cantora Flay surpreendeu ao contar o motivo para estar longe da música. Depois de conquistar a fama no reality show da Globo, ela chegou a lançar um álbum com suas canções e até se tornou a campeã do The Masked Singer Brasil. Porém, ela deixou essa trajetória de lado nos últimos tempos. Agora, ela revelou o que aconteceu.

Em uma caixinha de perguntas nas redes sociais, Flay foi questionada sobre a decisão de se afastar da música e ela alfinetou o setor ao contar sobre sua decisão. "O consumo da música no nosso país, da nossa geração, é diferente do resto do mundo. Às vezes, sinto que a minha qualidade musical não tem espaço aqui. Então, dou uma bufada, frusto um pouco, mas tomo tempo, recalculo a rota e volto mais forte… Sempre!", disse ela. Saiba mais!