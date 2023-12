Por que a ex-BBB Flay se afastou da música? Ela revela a verdade

Ex-BBB Flay surpreende ao fazer um desabafo sobre o motivo para estar longe da música e alfineta o setor da música atualmente

A ex-BBB e cantora Flay surpreendeu ao contar o motivo para estar longe da música. Depois de conquistar a fama no reality show da Globo, ela chegou a lançar um álbum com suas canções e até se tornou a campeã do The Masked Singer Brasil. Porém, ela deixou essa trajetória de lado nos últimos tempos. Agora, ela revelou o que aconteceu.

Em uma caixinha de perguntas nas redes sociais, Flay foi questionada sobre a decisão de se afastar da música e ela alfinetou o setor ao contar sobre sua decisão. “O consumo da música no nosso país, da nossa geração, é diferente do resto do mundo. Às vezes, sinto que a minha qualidade musical não tem espaço aqui. Então, dou uma bufada, frusto um pouco, mas tomo tempo, recalculo a rota e volto mais forte… Sempre!”, disse ela.

E completou: "Desistir jamais, o que não posso é ir contra o que sou como artista para me encaixar numa ‘receita de bolo’ do que funciona no nosso país. Me identifico como uma intérprete de músicas grandiosas, que me desafiam como Whitney Houston, Jessie J, Beyoncé… Me vejo como essas cantoras da geração passada”.

Flay exibe boa forma nas redes sociais

A cantora e ex-BBB Flay chamou a atenção dos seguidores das redes sociais no final de novembro ao compartilhar uma sequência de fotos ostentando seu corpão sarado. Ela está passando alguns dias em Maceió, Alagoas

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a ex-participante do BBB 20, da TV Globo, surgiu usando um biquíni de crochê branco da Hello Kitty e uma calça jeans modelo cintura baixa. O look da influenciadora digital deixou em destaque sua cintura finíssima e bem definida.

Os internautas ficaram chocados com o corpo de Flay e encheram a postagem de elogios. "Que shape!", disse uma seguidora. "Perfeita demais", escreveu outra. "Musa do verão", falou uma fã. "Que barriga é essa", comentou mais uma. "Que corpo é esse? Maravilhosa", afirmou outra admiradora.

Essa não é a primeira vez que a ex-BBB arranca suspiros dos seguidores ao surgir com esse biquíni. Recentemente, a influenciadora digital, que está solteira desde o fim de seu noivado com Pedro Maia, exibiu o corpo definido ao tomar um banho de mangueira. Na ocasião, a cantora estava acompanhada do filho, Bernardo.