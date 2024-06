Luciana Gimenez recorda grave acidente de esqui: "Podia perder minha perna"

Nas redes sociais, Luciana Gimenez relembrou acidente que quase fez com que ela perdesse a perna durante férias nos Estados Unidos; saiba mais

Na última segunda-feira, 24, Luciana Gimenez usou as redes sociais para relembrar um momento delicado de sua vida. A apresentadora revelou detalhes sobre seu acidente de esqui na neve, ocorrido em janeiro de 2023, durante as férias com seus filhos em Aspen, nos Estados Unidos.

Em vídeo publicado no Instagram, Luciana falou sobre o medo de perder a perna. "Meu acidente foi uma sucessão de erros. Era uma viagem corrida. Eu cheguei, e estava todo mundo desesperado para esquiar. Naquele momento, eu já não estava muito forte e desconcentrei", iniciou a famosa.

"Tentei parar, e a minha perna, simplesmente, não foi forte o suficiente. Eu estava vindo rápido. Tentei parar uma vez, não consegui, e aquilo já me deu uma desconcentrada", relatou a apresentadora. Tentei de novo... eu fui, e a minha perna quebrou. A bota, que é dura, foi quebrando minha perna em espiral. Meu mundo caiu ali", prosseguiu.

Na sequência, a apresentadora citou a sensação de ir para a cirurgia após ouvir relato do médico. "Ele falou: 'A gente vai ter que operar de emergência'. Acordei e já estava operada. A minha perna estava enorme. Minha última lembrança antes de ir para a anestesia é de que eu podia perder minha perna. Então, ao acordar, a primeira coisa que fiz foi levantar o lençol para ver se minha perna estava ali", finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciana Gimenez 🧿🦂 (@lucianagimenez)

Luciana Gimenez expõe trauma deixado pela mãe

A apresentadora Luciana Gimenez, de 54 anos, relembrou um comentário feito por sua mãe que a deixou traumatizada. Ela compartilhou em seu Instagram na última quinta-feira, 20, que começou a fazer aulas de dança e falou sobre a dificuldade em executar alguns passos.

"Não sei se é porque sou muito alta, mas acho uma certa dificuldade em dançar. Quando eu era mais nova, minha mãe resolveu falar que eu não sabia dançar, e acho que me traumatizou mais ainda", disse ela, que completou: "Mãe, desculpa, você me deixou um trauma".

Em seguida, a apresentadora contou o motivo da preparação. "Agora, estou correndo atrás do prejuízo. Já saí na frente da bateria, e tem aquele momento em que você dança muito. Agora, vou voltar porque estou pensando em sair no Carnaval 2025", adiantou ela, que já foi rainha de bateria e destaque de chão da Grande Rio. E também musa da Imperatriz Leopoldinense.