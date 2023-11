Luciana Gimenez revela quais são as sequelas de acidente em seu corpo

Luciana Gimenez revela que ainda vive com sequelas do acidente em pista de esqui nos Estados Unidos

A apresentadora Luciana Gimenez surpreendeu ao contar que ainda lida com sequelas do acidente que sofreu em uma pista de esqui nos Estados Unidos. O acidente aconteceu no início de 2023, mas ela ainda lida com a recuperação.

Tanto que a artista contou que está com sequelas em sua perna. “Não estou 100%, estou correndo atrás do prejuízo. Estou com um monte de sequelas, minha perna ainda incha muito, fica roxa. Mas falaram que é normal, demora mais um ano. Me cobro muito por causa dessa história. Quero voltar a esquiar. Nunca lidei com esse medo, isso é um fator novo. Mas talvez passe”, disse ela.

Vale lembrar que Luciana Gimenez sofreu uma queda em uma pista de esqui em Aspen, nos Estados Unidos, quando estava com os filhos. Ela fraturou a perna em quatro lugares e precisou passar por cirurgia.

Luciana Gimenez relembrou a dor na hora do acidente

Logo depois do acidente, Luciana Gimenez relatou como foi a dor que sentiu e a preocupação com os filhos, que estavam com ela na hora da queda. “Os meus filhos me viram gritando de dor na hora que eu estava lá, quando eu estava caída. Eu estava esquiando com os dois, e vinha todo tipo de pensamento na minha cabeça. 'Meu Deus, não quero que eles se apavorem, não quero que eles fiquem com medo de esquiar'. Mas é que doía tanto que eu não conseguia falar nada, eu tive que gritar. Eu segurava a minha bota e a minha perna estava quebrada para vários lados. Eu só olhava para a cara do Lorenzo, meu filho de 11 anos de idade, e é aquela hora que passa tudo na sua cabeça, e você pensa: 'o que eu vou ensinar para esse menino'. Só que não teve jeito... ali onde a gente estava na montanha, o sinal estava ruim. Duas pessoas pararam para ajudar e a pessoa que te salva demorou um pouco para chegar. A primeira pessoa demorou uns 10 minutos, e chamou outra pesosa que demorou mais uns 15. Deixa eu contar para vocês: meia-hora fazendo o que a gente gosta, passa rapidinho. Meia-hora na praia, meia-hora apresentando programa, meia-hora namorando, meia-hora com seus filhos, mas meia-hora com dor é uma eternidade”, contou.

Algum tempo depois, ela contou que ainda tem medo de voltar a esquiar. "Alguém me perguntou outro dia se eu vou conseguir esquiar de novo. Eu falei que sim, claro que vou. Mas quando paro pra pensar, dá bastante medo. Já estou nessa há dois meses, e ainda vou continuar por bastante tempo até recuperar todas as faculdades. Nem sei, acho que vai ficar tudo igual. Rola um receio de acontecer de novo, e está sendo bem desafiador", refletiu.