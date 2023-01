Luciana Gimenez desabafa: 'Meus filhos me viram gritando de dor'

Em repouso após receber alta do hospital, Luciana Gimenez relembra o resgate após acidente esquiando e conta sobre o pós-operatório: 'Eu estou morrendo de medo'

A apresentadora Luciana Gimenez (53) fez um relato nas redes sociais sobre o seu pós-operatório depois de ter sofrido um acidente enquanto esquiava com os filhos. A estrela sofreu uma fratura grave na perna e precisou passar por cirurgia. Ela teve alta do hospital nesta semana e está de repouso. Mesmo com dor, a artista conseguiu gravar alguns vídeos para os stories do Instagram e contou sobre sua recuperação.

“Hoje é o meu quinto dia depois da minha operação. Fui operada no sábado, saí do hospital ontem e a única coisa que eu conseguia pensar é como que a gente não dá o devido valor para as coisas normais da vida. A vinda do hospital para cá, doeu tanto, tanto... Cada buraco na rua era uma dor absurda. Eu comecei a ter flashes do que aconteceu comigo. Apesar de eu não ter perdido a consciência, acho que a dor mascara muito a realidade que a gente está vivendo”, disse ela.

“Ontem à noite foi uma noite muito difícil porque eu estou muito posição. Eu quebrei a parte da perna, a fíbula, só que ela tem uma parte que quase despedaçou e a perna tem que ficar para cima porque está muito inchada e para não dar coágulo ou trombose, é isso que a gente está se preocupando. Eu estou medicada, tenho que tomar injeção na barriga para não ter trombose”, declarou.

Então, Gimenez relembrou do momento do acidente, quando sofreu a fratura ao lado dos filhos. “Os meus filhos me viram gritando de dor na hora que eu estava lá, quando eu estava caída. Eu estava esquiando com os dois, e vinha todo tipo de pensamento na minha cabeça. 'Meu Deus, não quero que eles se apavorem, não quero que eles fiquem com medo de esquiar'. Mas é que doía tanto que eu não conseguia falar nada, eu tive que gritar. Eu segurava a minha bota e a minha perna estava quebrada para vários lados. Eu só olhava para a cara do Lorenzo, meu filho de 11 anos de idade, e é aquela hora que passa tudo na sua cabeça, e você pensa: 'o que eu vou ensinar para esse menino'. Só que não teve jeito... ali onde a gente estava na montanha, o sinal estava ruim. Duas pessoas pararam para ajudar e a pessoa que te salva demorou um pouco para chegar. A primeira pessoa demorou uns 10 minutos, e chamou outra pesosa que demorou mais uns 15. Deixa eu contar para vocês: meia-hora fazendo o que a gente gosta, passa rapidinho. Meia-hora na praia, meia-hora apresentando programa, meia-hora namorando, meia-hora com seus filhos, mas meia-hora com dor é uma eternidade”, contou.

Por fim, Luciana Gimenez desabafou sobre o medo que está sentindo e a rotina de tomar os remédios nos horários corretos. “Aqui eles são muito comedidos com medicamentos. Então eles não podem medicar você até você chegar no hospital. Eles te dão um remedinho para poder levar você até embaixo na montanha. E o medo de um cair?! Ele me botou com muito cuidado em cima da maca e o medo com ele cair comigo, rolando. É uma dor... Uma coisa indizível. Agora eu posso dizer o que é uma dor de uma fratura e eu estou morrendo de medo. Nem sei do que eu estou com medo”, afirmou.