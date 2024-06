Fashion influencer revela perrengues chiques na Semana de Moda de Paris: 'Apelar pro fast food'

Em entrevista à CARAS Brasil, a fashion influencer Paula Manosso conta bastidores curiosos de sua passagem pela Semana de Moda de Paris

A badalada Semana de Moda de Paris chegou ao fim na última quinta-feira, 27. Foram quatro dias de evento com a presença de celebridades do mundo inteiro, incluindo brasileiras. A temporada de alta-costura de inverno 2025 foi de muito glamour, mas por trás de toda elegância propagada nas redes sociais, rola também muitos perrengues chiques. Em entrevista à CARAS Brasil, a fashion influencer Paula Manosso, convidada para prestigiar os desfiles - inclusive, usando looks das próprias marcas que a convidaram - revela alguns bastidores curiosos. "Muito fast food", conta.

Quebrar a dieta, já que não dá tempo de ir a um restaurante entre os compromissos de desfiles, é o perrengue número um. “Para a gente se manter em forma, temos que nos preocupar muito com a alimentação, mas quem consegue comer bem em uma correria maluca? E entre um desfile e outro, o jeito é apelar para o fast food dentro da van, que nos leva de um lugar ao outro; e no máximo deixar de comer o pão", conta Paula.

Entrar no vestido a força, que estava feito sob medida, pulando e rebolando para caber na modelagem, também faz parte desses bastidores curiosos. "Comendo errado, a chance de a gente acabar saindo da medida é inevitável. Muitas vezes os looks são feitos sob medida e um deslize já vira um super perrengue, a ponte de ter que se virar nos 30 para entrar nas peças, um sufoco. Que atire a primeira pedra quem nunca passou por isso", diz a influencer.

Os parisienses estão enfrentando calor nesta época do ano, e diante das alterações climáticas. Imagina para os modelos que precisam estar impecáveis dentro de seus looks, com várias camadas de tecidos? "Isso é complicado demais. Na Europa, principalmente quando é calor, é calor mesmo. E o mês de junho veio com esse presente, até por conta das mudanças climáticas; ideal para a gente derreter um pouco entre os compromissos de uma semana de moda", ressalta Paula, que é do Mato Grosso.

Paula Manosso conta que é muito difícil comer certo entre um desfile e outro - Divulgação

A correria entre os desfiles é de praxe. Os modelos precisam fazer as trocas dos looks em tempos recordes. E imagine fazer isso dentro de uma van, sem sentar no banco para não amassar a roupa? Paula conta: "Quem disse que dá tempo de ir ao hotel, trocar de look, já que são mais de um desfile por dia? Jamais! O jeito é se trocar dentro da van e ainda dar um jeito de não sentar no banco para não amassar a roupa, o que acaba sendo um exercício. Tente ficar se equilibrando dentro de um automóvel em movimento sem relar no assento, dá para fortalecer várias partes do corpo pelo menos”.

Usar de truques e artifícios para manter a pele bronzeada e brilhante também faz parte desse bastidor curioso. “Na fotos tudo lindo, nos bastidores, muito óleo, bronzeador corporal, maquiagem etc. Ou vocês acham que é possível nascer bronzeada, maquiada e com tudo perfeito? Impossível! Não podemos ser hipócritas, perfeição não existe, mas existem truques que super nos ajudam", fala a mato-grossense.

A influencer ressalta outra situação: Usar chinelos para fazer algo entre os desfiles, seja uma ida ao banheiro como uma parada em algum lugar para pegar um lanche, e ainda ser flagrada por fotógrafos; além de aproveitar para descansar quando a foto não aparece o pé.

"Quando temos uma única oportunidade de deixar o salto de lado, fazemos. Seja para uma pausa de lanche, ou fotos da cintura para cima, o jeito é apelar para uma pantufinha. O ruim é quando algum paparazzi acaba vendo e tirando a foto, bate aquela vergonha, um super perrengue chique", salienta.

E pés vermelhos e inchados por conta do uso de salto? Sempre! "Olhe nossa produção e resultado das fotos e vídeos, mas não olhe nossos pés. Eles sofrem mais do que tudo com bolhas, vermelhidão e tudo o que vocês podem imaginar. Depois haja cuidado para deixá-lo em ordem”, fala Paula.

A mato-grossense revela ainda que quase teve o vestido rasgado por conta do tumulto nos bastidores: "Geralmente, os looks que usamos são bafônicos, cheios de detalhes, e delicados. Qualquer tumulto de bastidores ou local apertado, cheio de gente, pode ser uma verdadeira tragédia. Já pensou se o vestido da Katy Perry, por exemplo, com a letra da sua nova canção enrosca na entrada do desfile que foi conferir no dia 25? E acontece viu, já aconteceu comigo”.

Paula diz que também é muito comum usar centenas de produtos para não deixar o cabelo quebrar e cair todo. “Um dos grandes prejudicados nessa aventura fashion, certamente, são os cabelos, pois são muitas mudanças de penteado, e cada um exige produtos, secador etc. E quando vemos, nosso cabelos estão daquele jeito, duro, seco, precisando urgentemente de reparos. O jeito é não se desesperar e apelar para os produtos que nos salvam a vida. No final, vale a pena, mas tem que tomar muito cuidado, afinal, o cabelo é parte importante na produção final”, aconselha.

"Espero que tenham gostado de saber um pouco do que eu e muitas outras mulheres passam em semanas de moda. Não é só glamour, tem muito perrengue chique, mas sendo chique, é o que vale, né?", emenda a fashion influencer.

A fashion influencer Paula Manosso só no truque para conseguir boas fotos - Divulgação

TRABALHO COMO FASHION INFLUENCER

Paula Manosso trabalha como fashion influencer há três anos, quando fez transição de carreira. Ela atuava como designer de interiores. "Quando trabalhamos com o universo da moda nas redes sociais, mais especificamente com conteúdos relacionados a esse mercado, buscamos todo o tipo de oportunidade para levar ao nosso público informações relevantes e que estejam em alta. Por isso, estamos sempre acompanhado de perto as principais semanas de moda do mundo", conta.

De acordo com ela, nos eventos, em sua maioria desfiles ou os chamados fashion shows, as influenciadoras deste universo sempre fecham parcerias com as marcas para vestirem looks exclusivos no dia, como se fossem uma vitrine viva das criações do estilista em destaque.