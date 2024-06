Natália Deodato reflete sobre representatividade no Dia Mundial do Vitiligo

A influenciadora digital e ex-BBB Natália Deodato ressaltou a importância da representatividade e da empatia na sociedade

No Dia Mundial do Vitiligo, comemorado nesta terça-feira, 25, a influenciadora digital e ex-participante do BBB 22, da TV Globo, Natália Deodato, compartilha sua experiência pessoal e destaca a importância da representatividade e da empatia na sociedade.

Diagnosticada com vitiligo aos 9 anos, a ex-sister relembra os desafios que enfrentou durante sua infância e adolescência: "Aos meus 9 anos, o processo de adaptação foi péssimo, tive depressão, tentei inclusive suicídios por não aceitar minha condição. Mas após 2 anos desse processo, comecei a entrar na autoaceitação e tudo ficou mais simples. Hoje, me amo como sou e não me vejo sem minhas manchinhas", contou.

Natália também falou sobre o preconceito que ainda existe em relação ao vitiligo e como a combinação de ser uma mulher preta intensifica essas dificuldades: "O preconceito, ser uma mulher preta já não é fácil, então todo santo dia é uma barreira a ser quebrada", desabafou ela, que ainda relembrou um episódio doloroso após se tornar uma figura pública: "Fui brincar com uma criança, e a mãe puxou a criança dizendo que ela não poderia me abraçar, caso contrário pegaria minhas manchinhas."

A influenciadora ainda destacou a importância da representatividade para aqueles que sofrem com vitiligo: "Eles me representam, se todo dia eu acordo e não desisto é por cada um deles. A representatividade é fundamental, mas sabemos bem que, na prática, não funciona como na teoria. Infelizmente, temos uma lacuna em nossas TVs e mídias, campanhas publicitárias e principalmente em espaços de visibilidade de pessoas que representam hoje grande parte da população", avaliou.

Apesar dos desafios, Natália mantém uma visão positiva e esperançosa para o futuro: "O dia 25 de junho representa pra mim esperança de um dia ter pessoas tão bem informadas e conscientizadas que praticam a empatia de forma clara", completou.

Natália Deodato - Foto: Divulgação

