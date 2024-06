Igor Rickli decide pausar obra da casa: 'Usamos todas nossas economias'

Igor Rickli contou nas redes sociais que precisou dar uma pausa nas obras da sua casa e explicou seus motivos para esta decisão

Igor Rickli e Aline Wirley estão construindo a casa dos sonhos. Porém, ao que parece, esse sonho vai precisar esperar mais um pouquinho. Nesta terça-feira, 25, o ator visitou a obra e contou que vai dar uma pausa. Em um vídeo publicado em sua conta no Instagram, Igor explicou seus motivos.

"Estou aqui no nosso obrão. Está vazio hoje. A gente vai dar uma segurada na onda porque estava vindo muito quente. Acabamos usando todas as nossas economias e a bicha lá é grande, ela demanda. Então a gente vai ter que dar uma contida, uma reestruturada e a gente volta", disse ele.

Em seguida, o famoso contou que essa luta já dura três anos. "Mas está tudo bem, já estou há três anos nessa labuta de conseguir licença, de guardar dinheiro, está sendo um processo muito enriquecedor, mas a gente vai conseguir, a gente chega lá".

Na legenda, do post o famoso ainda aproveitou para fazer uma reflexão. "Cocriar... Imaginei uma casa. Era grande e linda. Cheia de crianças e adolescentes andando por ela e sendo livres e felizes. Eu e a Aline já mais velhos, sentadinhos na varanda tomando um vinho, gratos por nossos filhos estarem saudáveis, nossos projetos fluindo, vivendo com a sensação de dever cumprido. São anos que ralamos para construir esse sonho, anos! E cada dia estamos mais perto, mesmo que sempre precisando parar para respirar. No caminho de Santiago aprendi que não adiantar correr e que as pausas com sabedoria são sagradas. Essa jornada aqui é única e é linda como ela é", começou ele.

"Obrigado aos nossos parceiros maravilhosos que têm tanta paciência conosco. A gente vai conseguir! Conte com a gente sempre", finalizou. Casados desde 2015, Igor e Aline são pais de Antônio, de oito anos, e recentemente os artistas adotaram um casal, mas os nomes e idades das crianças ainda não foram reveladas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Igor Rickli (@igorrickli)

Opinião polêmica

O ator Igor Rickli abriu o jogo e falou publicamente sobre o que pensa a respeito do Big Brother Brasil, reality show da TV Globo. Marido da cantora Aline Wirley, ex-participante da edição de 2023, o artista não poupou críticas à competição e afirmou não achar a atração saudável.

Em entrevista à Cissa Guimarães no programa 'Sem Censura', da TV Brasil, Igor recordou a onda de ataques que sua família sofreu durante o BBB 23. De acordo com ele, até o filho mais velho do casal, Antônio, foi vítima de ameaças na internet.

"A Aline é uma mulher que lutou muito durante a vida dela, veio lá de Cachoeira Paulista, novinha, aí, de repente, as pessoas pegam um recorte da vida dela e usam daquilo e quando você vê está o nome do meu filho em ameaça de morte. A internet não tem limites, é doentio", declarou.

"Eu entendi que é uma grande loucura, é um coliseu, é um negócio novo que surgiu aí, esse achincalhamento, esse cancelamento que não tem muito critério, é só por um prazer de ver e de destruir a imagem do outro (…) Eu não acho nada saudável, quando me perguntam de BBB, me dá logo um 'ziriguidum', eu acho um horror", completou Igor Rickli.