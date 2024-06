Saiba os principais cuidados para peles secas e oleosas no inverno

Em entrevista à CARAS Brasil, a dermatologista Luciana Maluf explica a melhor forma de cuidar de peles secas ou oleosas durante o frio do inverno

O período do inverno costuma trazer meses mais secos e frios, o que pode impactar em diversas partes do corpo, incluindo a pele —que precisará de uma melhor hidratação. Porém, peles secas e oleosas podem precisar de cuidados específicos durante essa época do ano.

De acordo com a dermatologista Luciana Maluf, para todos os tipos de pele é importante que se mantenha a proteção solar com os produtos adequados. Mesmo com esse ponto em comum, peles secas e oleosas podem precisar de uma atenção diferente durante o inverno .

"Para uma pele seca, podemos sim incrementar a hidratação com cremes um pouco mais consistentes e que tenham outras funções além de hidratar —como um tenso ativo, rejuvenescedor, clareador. Se puder, [é recomendado] fazer a hidratação duas vezes ao dia, porque, no geral, acabamos tendo a pele mais ressecada durante o dia pelo frio e a noite pelo aquecedor", explica a especialista.

A médica ainda diz que, ao contrário do que muitos podem pensar, a pele oleosa também necessida de hidratação, já que a oleosidade não é um sinal de que a pele está bem hidratada. "A pele oleosa também necessita de hidratação, oleosidade não é hidratante."

"Hoje temos uma grande variedade de produtos hidratantes no mercado com veículos não comedogênicos, ou seja, que não são favoráveis aos comedões (cravos), não entopem os poros, mas sim, precisamos de uma boa hidratação. E sempre manter a proteção solar", completa.

Assim como a pele do corpo, a pele do rosto também precisa de hidratação. A dermatologista afirma que esse processo pode ser feito tanto externamente, com cremes e produtos para a função, quanto internamente, com a ingestão de água.

