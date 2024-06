Anitta se assusta com camarim na Alemanha: 'Não vê uma faxina há anos"

Anitta está na Alemanha para um show de sua turnê internacional e se assustou com o estado de um camarim, que estava com muita sujeira

Após ter marcado presença na Semana de Alta Costura de Paris, Anitta viajou para Alemanha, onde realizará um show da sua turnê internacional A Baile Funk Experience. A cantora se apresentará no Teatro Metropol, que foi construído em 1905.

Nesta terça-feira, 25, a Poderosa esteve no camarim do local e se assustou com o estado de sujeira. "Show hoje em Berlim, olhem esse camarim. Caraca, eu amei. Parece que não vê uma faxina há anos, mas eu achei tudo. Caraca, uma vibe lá da minha antiga escola (ISERJ), que tinha um teatro lá e a gente ficava lá assim", disse ela, enquanto filmava o lugar.

Porém, Anitta garantiu que nada atrapalhará o evento. "Estou amando, gente. Eu falei para vocês que essa turnê eu ia fazer do início ao fim uma 'vibérrima', 'espiritualizadérrima'. Do início ao fim. Começamos a segunda parte, estamos como? Só alegria. A antiga eu estava querendo matar todo mundo, agora estou querendo dar abraços em beijinhos em todo mundo que eu amo", disse ela.

Perrengue

Anitta foi uma das celebridades convidadas para curtir a Semana de Alta Costura de Paris e passou por um perrengue chique na segunda-feira, 24. A cantora precisava trocar o look entre um desfile e outro, mas sem estragar a maquiagem.

Em seu Instagram Stories, a Poderosa compartilhou um vídeo em que aparece só de roupão encostada em uma banheira, enquanto lavava seu cabelo com o auxílio do chuveirinho. "Quando tem que trocar o look, mas não trocar a maquiagem", disse ela.

Em seguida, a artista contou que a correria faz parte do mundo fashion. "Não desperdiçar a maquiagem, mas trocar o cabelo, porque tem que ser uma nova entrega. Vamos lá, são as correrias do fashion. Essa vida de modelo", brincou.

A Semana de Alta Costura de Paris, uma das mais importantes do mundo da moda, teve início na segunda-feira, 24. O evento é conhecido por atrair celebridades e fashionistas de todo o mundo, que buscam descobrir as últimas tendências e coleções das grifes mais famosas.