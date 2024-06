Nicole Kidman celebra 18 anos de casamento com Keith Urban: "Para sempre"

Nicole Kidman celebra 18 anos de casamento com o cantor Keith Urban e se declara para o marido com lindo clique do casal; confira!

A atriz Nicole Kidman está comemorando uma data muito especial nesta terça-feira, 25. A vencedora do Oscar está completando 18 anos de casamento com o cantor country Keith Urban. Nas redes sociais, ela fez questão de fazer uma linda homenagem ao seu marido.

Em seu perfil oficial do Instagram, Nicole compartilhou um clique do casal enquanto curtiam uma deliciosa tarde juntos. Os dois posaram em frente ao mar, enquanto a artista apareceu deitada em um muro com um vestido floral. Já seu marido posou tocando seu violão.

Na legenda da publicação, a estrela se declarou para seu marido com uma legenda bem simples. "Para sempre #FelizAniversário", escreveu Nicole, que ainda adicionou um emoji de coração.

Nicole Kidman e Keith Urban se conheceram em 2005 e se casaram no ano seguinte com uma linda cerimônia em Manly, na Australia. Os dois são pai de Sunday Rose, de 15 anos, e Faith Margaret, de 12.

Nicole Kidman revela mentira que sempre contava no início da carreira

Em uma entrevista recente ao Radio Times Podcast, a vencedora do Oscar Nicole Kidman compartilhou que costumava mentir sobre sua altura. No início do ano,ela admitiu que "cortava" meio centímetro de sua altura quando os diretores de elenco perguntavam.

A atriz relatou que apesar de sua altura ser 5'11", equivalente a 1,80m no Brasil, ela costumava dizer que tinha 5'10" e meio, ou aproximadamente 1,78m. De acordo com a artista, já falaram para ela que uma mulher de sua altura não teria uma carreira, e ela quase foi recusada de uma audição para o musical "Annie" quando era criança por estar dois centímetros acima da linha de corte de 5'2", equivalente a 1,57m.

No entanto, isso mudou nos últimos tempos. "Agora, eu recebo: 'Você é muito mais alta do que eu pensava', ou homens lutando com o quão alto meus saltos deveriam ser.", contou. "Há momentos em que eu aprecio, quando está relacionado com o que estou fazendo [no meu trabalho]. Eu fico tipo', 'Ok, posso usar isso agora'", completou.