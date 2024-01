Nicole Kidman revela mentira que sempre contava no início da carreira

Em entrevista ao Radio Times Podcast, a atriz Nicole Kidman compartilhou uma mentira que contava no início da carreira: "Nada disso importa"

Em uma entrevista recente ao Radio Times Podcast, a vencedora do Oscar Nicole Kidman compartilhou que costumava mentir sobre sua altura. Ela admitiu que "cortava" meio centímetro de suas estatísticas quando os diretores de elenco perguntavam.

A atriz relatou que apesar de sua altura ser 5'11", equivalente a 1,80m no Brasil, ela costumava dizer que tinha 5'10" e meio, ou aproximadamente 1,78m. De acordo com a artista, já falaram para ela que uma mulher de sua altura não teria uma carreira, e ela quase foi recusada de uma audição para o musical "Annie" quando era criança por estar dois centímetros acima da linha de corte de 5'2", equivalente a 1,57m.

No entanto, isso mudou nos últimos tempos. "Agora, eu recebo: 'Você é muito mais alta do que eu pensava', ou homens lutando com o quão alto meus saltos deveriam ser.", contou. "Há momentos em que eu aprecio, quando está relacionado com o que estou fazendo [no meu trabalho]. Eu fico tipo', 'Ok, posso usar isso agora'", completou.

A estrela de Big Little Lies é mãe de quatro filhos, Connor Cruise, Isabella Jane, Sunday Rose e Faith Margaret. Atualmente, ela diz que qualquer insegurança que ela sinta é colocada em perspectiva quando pensa neles. "Eu digo às minhas filhas que nada disso importa", disse. "O que importa é como você permite que outras pessoas digam 'sim' ou 'não' para você, e se você aceita isso. ... Essa resiliência interior, como ser humano, esse é o superpoder, na verdade."

O término de Nicole Kidman e Tom Cruise

O ator Tom Cruise e a atriz Nicole Kidman, que ficaram juntos entre 1990 e 2001, se separaram há alguns anos, mas o motivo do término ainda é um mistério. Tanto que uma possível motivação para a separação foi revelada no livro A Billion Years: My Escape From a Life in the High Ranks os Scientology, que foi escrito pelo ex-membro da Igreja da Cientologia Mike Rinder.

Na publicação, ele deu a entender que Nicole foi considerada uma influência negativa para o ator. Em 1997, o ator estava gravando o filme De Olhos Bem Fechados com a amada e se afastou das atividades religiosas, tendo até ignorado ligações do chefe da igreja. Assim, a igreja chamou a atenção do ator e voltaram a atraí-lo para a igreja, o que causou um desgaste na relação de Tom com Nicole.

Inclusive, a igreja se sentiu ameaçada pela presença de Nicole na vida do ator e começaram a espioná-la. Os líderes da igreja teriam ficado felizes quando a separação aconteceu, já que a influência negativa dela estaria longe do ator. No entanto, os representantes da Cientologia negaram as acusações feitas no livro de Mike Rinder.