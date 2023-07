Além de Zé Vaqueiro: Veja outros famosos que tiveram filhos com malformação congênita

Zé Vaqueiro revelou nesta quarta-feira, 26, que seu filho mais novo nasceu com malformação congênita

Zé Vaqueiro (24) revelou nesta quarta-feira, 26, que seu filho mais novo, Arthur, foi internado na UTI após nascer com uma malformação congênita. O caçula do cantor, porém, não é o único que nasceu com o tipo de doença. Veja outros famosos além de Zé Vaqueiro que tiveram filhos com malformação congênita.

A filha de Juliano Cazarré (42), Maria Guilhermina (1), nasceu em junho de 2022 com anomalia de Ebstein, malformação congênita de uma das válvulas do coração. Leticia, mãe da pequena, contou sobre a condição em entrevista à revista CARAS: "A gente sabe que a recuperação dela ainda vai demorar um bom tempo, precisa de muita paciência, tem altos e baixos. Assim como tinha altos e baixos na UTI, um dia em que estava tudo bem, no dia seguinte ou minutos depois estava tudo mal, ela quase morria, mas depois recuperava. Então, a gente sabe que ainda tem muito pela frente, ela pode precisar ser internada de novo, mas a gente está muito entregue. Faremos o que for preciso, vamos dar o nosso melhor e um dia, se Deus quiser, ela vai estar aqui correndo pela casa junto com os irmãos".

Cíntia Dicker (36), que teve sua primeira filha com Pedro Scooby (34), Aurora, em dezembro do ano passado, descobriu que a pequena tinha gastroesquise ainda na gravidez. A doença é uma malformação congênita em que o intestino do bebê se desenvolve para fora do corpo antes do nascimento e a criança nasce com o órgão exposto."Não conhecíamos essa condição e tive muito medo por não saber como seria a cirurgia e também a recuperação dela. Fiquei procurando respostas na internet - algo que não aconselho porque só me assustava mais", contou a mãe de Aurora em entrevista à Vogue.

