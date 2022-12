Entenda condição rara de filha de Juliano Cazarré; bebê está internada há 6 meses

Ator, Juliano Cazarré compartilha nas redes as etapas do tratamento de Maria Guilhermina, sua filha com Letícia Cazarré

Juliano Cazarré (42) virou assunto ao desabafar após receber críticas por sua postura na premiação Melhores do Ano, do programa Domingão com Huck, neste domingo, 25. Ele explicou que, no dia da gravação do prêmio, estava preocupado com os filhos, em especial com a caçula, Maria Guilhermina, que está internada há 6 meses, desde que nasceu, devido a um problema no coração.

A pequena tem uma doença congênita rara, chamada Anomalia de Ebstein. Descoberta pela primeira vez em 1866, a condição está ligada a malformação do coração, estando presente desde o nascimento, e afeta um a cada 10 mil bebês.

A condição acontece quando a valva tricúspide, responsável por impedir que o sangue não oxigenado retorne seu trajeto, está na posição errada no coração e não funciona corretamente. Além disso, as válvulas cardíacas também estão malformadas.

Como resultado, o sangue pode vazar pela valva, fazendo com que o coração seja menos eficiente, o que causa aumento do coração e insuficiência cardíaca. Alguns pacientes podem ter a valva ligeiramente anormal, tendo sintomas mais leves. Outros, no entanto, podem ter um vazamento maior, tendo sintomas mais graves da condição.

A anomalia pode ser diagnosticada no ultrassom, antes do nascimento do bebê, ou no nascimento, porque a pele pode ficar azulada e o coração fazer batimentos incomuns. Outros exames que podem ser feitos são o ecocardiograma (um ultrassom do coração), uma radiografia do tórax e um eletrocardiograma.

Crianças com a condição podem não crescer o esperado, ficar cansada facilmente, apresentar falta de ar e tosse frequentes, palpitações e ter dificuldade em atividades físicas. Em casos mais graves, as crianças podem ter edemas (inchaço) nas pernas ou líquido no abdômen.

O tratamento varia com a gravidade da anomalia, no entanto, já existem tratamentos com o objetivo de reduzir os sintomas e prevenir complicações futuras, como insuficiência cardíaca e arritmias. Bebês recém-nascidos que apresentem a anomalia precisam realizar uma cirurgia precoce para a reparação da valva tricúspide.

Juliano Cazarré é casado com Letícia Cazarré desde o ano de 2011. Os dois também são pais de Vicente, Inácio, Gaspar e Maria Madalena, e costumam mostrar a rotina com os filhos e cuidados com a caçula nas redes sociais.