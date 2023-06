Juliano Cazarré celebra a vida da filha caçula, Maria Guilhermina

Com os filhos e a esposa, Leticia, o ator Juliano Cazarré comemora primeiro ano de vida da caçula, que passou por quatro cirurgias no coração e segue tratamento em casa

Após meses de luta, de fé, de entrega e de milagres, o ator Juliano Cazarré (42) e a mulher, a bióloga, stylist e editora Leticia (39) celebram o aniversário da caçula, Maria Guilhermina (1). A menina, que nasceu com uma cardiopatia congênita rara, chamada Anomalia de Ebstein, enfrentou um longo período na UTI, passou por quatro cirurgias no coração e, hoje, segue seu tratamento no home care, ganhou uma festa de aniversário intimista, só para os pais, irmãos e avós. “Foi especial, foi muito esperado esse dia. Foi a festa que a Guilhermina merecia, ela estava muito alegre, parecia que estava entendendo que era tudo para ela”, conta Leticia.

A data fez passar um filme na cabeça da mamãe. “É realmente o momento de lembrar de tudo e comemorar porque ela venceu muita coisa para chegar até aqui e continua progredindo, graças a Deus. Esta semana a gente teve uma vitória muito grande também. Ela continua no respirador, mas não precisa mais do suporte de oxigênio, o que já é um grande passo para ela”, comemora.

Por ainda ser uma bebê de alta complexidade, Guilhermina tem em casa monitoramento 24 horas para medir frequência respiratória, cardíaca, saturação e pressão. As cirurgias no coração foram bem-sucedidas e, hoje, ela consegue ter um coração mais próximo do normal possível e sua questão pulmonar está indo para o mesmo caminho. “Em casa, os irmãos conseguem visitar todo dia, antes de sair de casa todo mundo passa lá para dar um beijinho. Agora que ela está menos invadida, a gente consegue pegar ela no colo toda hora, então, acho que isso vai ajudar na recuperação também”, acredita Juliano.

Segundo o ator, a rotina continua bem complexa e a herdeira ainda precisa de muita atenção da mãe, das enfermeiras e de seus medicamentos. “As dificuldades continuam, mas agora é com esse ânimo novo, que é essa maneira como ela está agora, mais esperta, mais alegre, com o olhar mais vivo, mexendo mais os braços, mãos, pernas, tentando se mexer na cama, falando, soltando os primeiros sons que a gente começa a ouvir”, relata ele, que tem conseguido acompanhar de perto a evolução da caçula.

Durante seis meses, Leticia ficou na capital paulista acompanhando Guilhermina na UTI, e Juliano ficou no Rio de Janeiro, cuidando dos outros filhos do casal, Vicente (13), Inacio (10), Gaspar (4) e Maria Madalena (2). “A gente evitava reclamar. Claro que tinha dias que não dava, a Leticia precisava me falar alguma coisa, mas a gente evitou fazer esse tipo de reclamação um para o outro, para não se desanimar onde estivesse. Então, ela tentava me passar o melhor de lá e eu tentava passar o melhor daqui. Os mais velhos entenderam também e me ajudavam um pouco aqui em casa com o que podiam, um dava a comida para o cachorro, o outro colocava o café da manhã, o outro tirava louça suja da mesa. A família inteira se uniu porque a gente sabia que tinha uma coisa preciosa que dependia que todo o resto funcionasse, que era a vida da Guilhermina”, diz o ator.

Além de tudo o que presenciava no hospital, Leticia ainda sofria com a saudade dos outros filhos, mas como tem escrito em sua casa, o amor tudo suporta. E a fé e as boas vibrações de todos foram o combustível nesse momento. “A gente sabia que tinha gente do mundo inteiro rezando por ela, mandando mensagem e isso dava um alento para a gente. Eu recebia uma injeção de ânimo. Mas foi muito difícil!”, recorda a matriarca que, às vezes, sente vontade de chorar ao lembrar de tudo. “Mas agora é bola para frente. A gente está na melhor fase. O importante é deixar ela estável, não intercorrer, não pegar nenhuma gripe, não ter que voltar para o hospital”, explica a bióloga, que é muito realista com esse processo. “A gente sabe que a recuperação dela ainda vai demorar um bom tempo, precisa de muita paciência, tem altos e baixos. Assim como tinha altos e baixos na UTI, um dia em que estava tudo bem, no dia seguinte ou minutos depois estava tudo mal, ela quase morria, mas depois recuperava. Então, a gente sabe que ainda tem muito pela frente, ela pode precisar ser internada de novo, mas a gente está muito entregue. Faremos o que for preciso, vamos dar o nosso melhor e um dia, se Deus quiser, ela vai estar aqui correndo pela casa junto com os irmãos”, torce Leticia, confiante na recuperação da caçula e em sua fé em Nossa Senhora de Guadalupe.

