Juliano Cazarré celebra o aniversário de 1 ano da filha caçula: 'Um ano que valeu por dez'

Juliano Cazarré e Leticia Cazarré falam sobre o primeiro ano de vida da filha caçula, Maria Guilhermina, que nasceu com cardiopatia congênita rara

O ator Juliano Cazarré e a esposa, Leticia Cazarré, falaram sobre o primeiro ano de vida da filha caçula, Maria Guilhermina, que nasceu com uma cardiopatia congênita rara. Desde o seu nascimento, a menina passou um longo período internada no hospital e agora segue em cuidados médicos na casa da família e faz uso da traqueostomia. Ela foi diagnosticada com a Anomalia de Ebstein ainda na barriga da mãe e passou por uma cirurgia logo após o seu nascimento.

Ao comemorar o primeiro ano de vida dela, o ator fez uma reflexão sobre tudo o que viveram com a filha. "Um ano vida da nossa valente Maria Guilhermina de Guadalupe!!! Um ano que valeu por dez! Tanta coisa coube nesse ano. Muita luta, muito trabalho, muito sacrifício, muita saudade. E amor! Tanto amor. E Fé. Durante todo esse tempo Deus nos sustentou. Ele foi a nossa força e só por isso não fraquejamos. A certeza de que era a vontade de um Deus que é puro amor que se realizava em nossas vidas nos deu a Esperança que precisávamos para seguir. E seguimos. E seguiremos", disse ele.

E completou: "Debaixo sempre do manto de Nossa Senhora, que foi quem embalou no colo a nossa pequena nos momentos mais difíceis em que ela estava presa a um leito de UTI. Nossa Senhora de Guadalupe, intercede junto a teu filho Jesus para que continue realizando o milagre de recuperação da Guilhermina. Que Jesus envie seus anjos de cura e conselho para ajudar cada médico, cada terapeuta e cada enfermeiro que cuide dela. Pai, completa tua obra, e que a vida da Guilhermina seja sempre um testemunho do Teu Poder, do Teu Amor e da Tua Misericórdia. Envia Teu Espírito Santo, Pai, sobre toda a nossa família e cumula de graças todos aqueles que rezaram e torceram pela nossa pequena nesse seu primeiro ano de vida. Obrigado, meu Deus. Obrigado, amigos".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliano Cazarré (@cazarre)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leticia Cazarré (@leticiacazarre)

Leticia Cazarré relembra momento difícil na recuperação da filha

Recentemente, Leticia Cazarré compartilhou um texto narrando um momento difícil que enfrentou ao lado da filha quando a menina estava internada na UTI Neonatal após ser operada. "Escrevi essa reflexão numa nota de celular dia 25 de agosto do ano passado. Maria Guilhermina tinha passado pela pior intercorrência que poderia acontecer com ela, segundo os médicos: incompatível com a vida. Um deles (que hoje posso chamar de amigo e anjo da guarda), me disse na época: “Deus a segurou por um fio”. E era verdade mesmo. Mas essa minha reflexão, que vou transcrever aqui, serve também para todos os assuntos da vida. Serve, inclusive, para quem tem muito medo do que virá pela frente no futuro do país e do mundo", disse ela.