Travis Kelce revela momento em que se apaixonou por Taylor Swift

Jogador da NFL contou qual atitude da cantora que o conquistou; Travis também deu detalhes da relação com Taylor Swift

Taylor Swift está apaixonada e se depender de seu namorado, Travis Kelce, eles não vão esconder isso do mundo! Ao participar do podcast "Bussin' With The Boys" nesta segunda-feira, 24, o astro do Kansas Chiefs entregou que se apaixonou pela cantora pela forma como ela agiu com sua família e amigos. Ele também refletiu sobre a relação ter grande foco da mídia e dos fãs, mas admitiu que nunca quis esconder nada.

Segundo Kelce, foram os pequenos detalhes que o conquistaram. “Ela é muito consciente, e foi aí que comecei a realmente me apaixonar. No quão genuína ela é com amigos e família. As coisas podem ficar doidas para alguém com este nível de atenção, mas ela mantém tudo tranquilo. Eu admiro isso", analisou.

O atleta também falou sobre a primeira vez que Taylor foi a um de seus jogos, em setembro do ano passado. "O primeiro jogo que ela assistiu foi tipo: Eu posso preparar tudo para você [sobre a segurança): E ela simplesmente entrou pela porta da frente. Não houve conversa com a segurança, garantindo que ela chegasse ao seu (assento)”, recordou.

"Ela ficou tipo: 'Eu só quero estar perto da família e dos amigos e vivenciar isso com todos. Ela ganhou pontos com isso. Ela está na loucura. Ela quer fazer parte disso. Ela quer me apoiar e fazer coisas assim. Ela realmente me conquistou”, confessou Kelce

Travis ainda analisou a exposição que ambos têm por serem famosos, e se isso chegou a ser uma questão no relacionamento. "Ninguém sabia o que estava acontecendo. Eu acho que nós mantemos isso entre nós o máximo que pudemos. Mas quando ela foi para o jogo, tudo começou a aparecer”, pontuou o astro. Você quer manter as coisas privadas, mas ao mesmo tempo eu não estou aqui para esconder nada. Tipo, essa é minha garota, é minha mulher. E eu tenho orgulho disso", disse.

"Eu não estou sentado aqui tentando fazer malabarismos, tipo: Como eu posso manter isso em segredo?. Sabe o que eu quero dizer? Você não quer deixar todo mundo interferir na sua vida pessoal e gostar de falar sobre isso sabendo que tudo o que ela faz vira manchete", acrescentou.

Em seguida, o tight end relatou sua experiência de ir aos shows da The Eras Tour. "Os shows são energizantes. E ela fez uma mudança. Ela lançou um novo álbum, então ela incorporou ele na apresentação. Ela está se divertindo, então eu fico feliz em ver isso, vê-la arrebentando no palco. Eu amo o show ", declarou.

Vale ressaltar que Taylor trouxe o jogador da NFL ao palco para sua performance de "I Can Do It With a Broken Heart" durante o terceiro show de sua turnê em Londres. Diante do público lotado do Estádio Wembley, que incluía Paul McCartney, Sophie Turner e Phoebe Waller-Bridge, Kelce apareceu completamente caracterizado durante o set de The Tortured Poets Department.