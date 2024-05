Esposa de Zé Vaqueiro revela como descobriu a síndrome rara do filho caçula

Filho caçula de Zé Vaqueiro e Ingra Soares vive no hospital desde o nascimento e a mãe contou detalhes sobre o diagnóstico da síndrome rara

O filho do cantor Zé Vaqueiro e da esposa, Ingra Soares, Arthur, de 10 meses, foi diagnosticado com a Síndrome de Patau - trissomia do cromossomo 13 ainda na gravidez. Assim que nasceu, o bebê já foi para a UTI neonatal da maternidade para seguir seu tratamento. Ele chegou a ter alta hospitalar e passou apenas um dia em casa, mas teve que voltar a ser internado às pressas ao sofrer uma parada cardíaca. Agora, a mãe dele contou mais detalhes sobre a condição do bebê.

Nas redes sociais, Ingra respondeu dúvidas dos fãs sobre o diagnóstico do filho. Ela contou que recebeu a notícia da síndrome ainda na gravidez. “Soube na primeira morfológica que existia alguma alteração, e precisava de muita atenção. Então eu procurei os melhores profissionais para me ajudar no diagnóstico. Fiz os exames Aminiocentese e Cariótipo”, contou.

Ela completou sobre as características da condição. “A Síndrome de Patau resulta em uma gama de anomalias físicas, como fenda labial/palatina, dedos extras e baixo tônus muscular, defeitos cardíacos, problemas neurológicos e respiratórios”, afirmou.

Além disso, ela contou que o tratamento do filho é paliativo. “O tratamento para a Síndrome de Palau requer cuidados de uma equipe multidisciplinar, como pediatras, geneticistas, cardiologistas, neurologistas, entre outros. O tratamento é paliativo”, contou.

Então, Ingra revelou o que faz o filho ter paradas cardíacas. “Por conta do sistema nervoso central. Sofrem bastante com asneias. A apneia é um distúrbio do sono que afeta a respiração de uma pessoa, fazendo com que ela pare de respirar uma ou mais vezes ao longo do dia”, declarou. Por fim, ela contou o quadro de saúde do bebê é estável.

A síndrome de Patau é genética e rara e é definida pela presença de um cromossomo 13 extra. A criança pode ter malformação congênita e outras alterações na saúde e no desenvolvimento.

Nova foto do Arthur na UTI

Esposa do cantor Zé Vaqueiro, Ingra Soares mostrou uma nova foto do filho caçula, Arthur, na UTI de um hospital. O bebê foi internado novamente apenas um dia após receber alta hospitalar. Ele sofreu uma parada cardíaca em casa e precisou de cuidados médicos. Agora, a mãe coruja registrou um momento de carinho com o filho no hospital.

Ingra apareceu dando um beijo carinhoso na cabeça do filho enquanto ele dormia no leito. Na legenda, ela falou sobre este momento na vida da família.

"Não há maior incentivo, estímulo ou fonte de força para lutar e viver do que um filho. Pelos filhos, somos capazes de fazer o que não faríamos para nós mesmos e muito mais. Eu te amo, meu filho", disse ela.

Nos comentários, Zé Vaqueiro apoiou a esposa. “Te amo, meu amor. Deus abençoe, você é uma mãe incrível”, afirmou.