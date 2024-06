Eliana escolhe look básico para viagem de avião

Veja o aerolook da apresentadora Eliana! Ela voltou para casa após ser apresentada como funcionária da Globo no Rio de Janeiro

A apresentadora Eliana já encerrou sua estadia no Rio de Janeiro após ter sido apresentada como funcionária da Globo. Na última quinta-feira, 27, ela foi até os estúdios da emissora no Rio de Janeiro para gravar uma reportagem para o programa Fantástico e mostrou as fotos nas redes sociais. Agora, nesta sexta-feira, 28, a estrela voltou para casa.

Eliana foi flagrada pelos paparazzi ao embarcar em um aeroporto no Rio de Janeiro junto com sua equipe. Para a ocasião, ela apostou em um look básico e elegante.

A artista surgiu com um vestido soltinho e com mangas compridas e completou o visual com tênis branco. Veja as fotos na galeria abaixo:

Eliana fala sobre a ida para a Globo

A apresentadora Eliana é a nova funcionária da TV Globo e já fez o seu primeiro compromisso na emissora. Ela foi entrevista pela equipe do Fantástico e contou alguns detalhes sobre a nova fase de sua carreira após ficar no SBT por 15 anos.

Nesta sexta-feira, 28, alguns trechos da conversa dela foram divulgados pela emissora. Eliana contou que está emocionada em fazer uma mudança profissional aos 50 anos. “Que coisa bonita. É lindo de ver”, contou ela. Inclusive, ela contou que sente um frio na barriga apesar de toda a sua experiência. “Não posso fingir costume, estou feliz demais”, declarou.

Em outro momento, a apresentadora comentou sobre o seu sucesso com os telespectadores. “Eu acho que esse meu jeitão simples de ser é o que me levou tão longe”, declarou.