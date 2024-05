Matteus participa de apresentação de Isabelle e é flagrado por ex-BBB

O brother participou de apresentação de Isabelle no Planeta Boi e a ex-BBB Vivian Amorim flagrou o gaúcho e disse: 'Apaixonado demais'

Matteus e Isabelle Nogueira, finalistas do BBB 24 protagonizaram um momento super fofo neste último final de semana e não passou despercebido por outros ex-BBBs, a Vivian Amorim que apesar de torcer pelo azul do Boi Caprichoso prestigiou um evento cultural na Arena da Amazônia, em Manaus, no último sábado, 25, e declarou que o Alegrete não disfarça o amor pela cunhã-poranga do Boi Garantido.

“Gente, o Alegrete tá apaixonado demais... Pela Isabelle e pelo Garantido também!", brincou Vivian em suas redes. O evento, chamado de Arena Planeta Boi, é considerado uma "prévia" do Festival de Parintins, que acontece no fim do mês de junho.

Em suas redes sociais, Isabelle também fez questão de compartilhar com os seguidores os bastidores de sua participação. Ela aproveitou para mostrar o amado que estava torcendo por ela no backstage da apresentação. O gaúcho até vestiu uma camiseta divertida, que faz referência à cantada que deu em Isabelle no reality.

Quando Isabelle entrou para se apresentar, foi ovacionada pelo público. Durante o evento, Matteus também teve seu momento de destaque. Ele subiu ao palco enquanto o Boi Garantido evoluía, mostrando seu apoio às tradições da namorada.

Isabelle entrega dinâmica inusitada com Matteus em namoro à distância

Ex-participantes do BBB 24, os dois engataram um romance ainda nos últimos dias do reality show da TV Globo e, alguns dias após o fim do programa, a manauara foi pedida oficialmente em namoro pelo gaúcho.

Apesar da grande paixão, o casal precisa encarar uma distância geográfica. Com o fim do reality, Isabelle retornou para Manaus e Matteus à Alegrete, no Rio Grande do Sul. Em entrevista ao podcast 'PodDelas', apresentado por Tata Estaniecki e Bruna Unzueta, a ex-BBB contou como tem sido os dias longe do amado.

"A distância é realmente uma coisa que implica. Mas acho que quando a gente quer, a gente faz valer a pena. De alguma forma [a distância] cria mais expectativa, mais saudade", declarou a manauara.