Ana Hikari sobre seu relacionamento não monogâmico: 'Quero que seja normal'

Em entrevista à Revista CARAS, Ana Hikari debate a importância na normalização do relacionamento não monogâmico e revela próximos passos na carreira

No ar como Mila, Ana Hikari (29) leva uma vida bem diferente da vilã de Família é Tudo. A atriz, que neste ano se despediu da série As Five (Globoplay), afirma que usa as redes sociais para mostrar sua realidade e incentivar seus seguidores a normalizarem questões como a não monogamia.

"Precisamos naturalizar. Eu quero ser vista como asiática e normal. Bissexual e normal. Quero que minha relação não monogâmica seja vista como normal ", afirmou Ana Hikari , em entrevista à revista CARAS. "Cansei de ser tachada de anormal, diferente, ter essa sensação de não pertencimento."

A artista vive um relacionamento aberto com o chef de cozinha uruguaio Facundo Connio. Os dois estão juntos desde 2022 e costumam fazer aparições nas redes sociais. Para ela, mostrar a dinâmica da relação é importante para normalizar sua existência e também trazer um pouco de conforto para quem possa se identificar.

"Cansei de ser tachada de anormal, diferente, ter essa sensação de não pertencimento. Não sou a única e não preciso que outros se sintam assim. Não estamos sozinhos", completa ela, que ainda assegura saber a importância de sua influência como uma figura pública.

Para o futuro da carreira, Hikari não esconde que seus sonhos e desejos são grendes. Ela afirma que, uma de suas metas é entrar para o cinema nacional e fazer um filme brasileiro. Em paralelo, a artista também tem vontade de dar início a carreira internacional, e trabalhar com dublagem.

"Estudo muito, sou fluente em inglês e espanhol e estudo francês. Este ano, se não fosse a novela, ia me mudar para Los Angeles para fazer um curso de atuação. Já estava tudo alinhado. Tenho esse objetivo. Sei que nada cai do céu, temos que correr muito atrás. Sempre vi minha carreira dessa maneira."

