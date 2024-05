Taís Araújo presta bela homenagem no aniversário do pai: "Homem amoroso"

A atriz Taís Araújo encantou os seguidores das redes sociais ao postar uma foto do pai, Ademir, e escrever uma bela mensagem

Taís Araújo encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique de seu pai. Nesta segunda-feira, 25, seu Ademir Araújo completou 79 anos de vida e ganhou uma bela homenagem da filha na web.

Ao compartilhar uma foto em que o pai aparece em um momento de descanso, a atriz o parabenizou e também agradeceu por tê-lo perto dela. Além disso, a mulher do ator Lázaro Ramos não poupou elogios ao aniversariante.

"Hoje é aniversário do meu pai, 79 anos! Que delícia ter meu pai perto de mim. Quem o conhece sabe o homem amoroso, divertido, atencioso que ele é. Papai, muito obrigada por ser esse pai presente, maravilhoso e tão meu amigo. Te amo, meu velhinho", escreveu a artista na legenda da publicação.

Os seguidores parabenizaram seu Ademir nos comentários. "Muita saúde pra ele", disse a apresentadora Fátima Bernardes. "Seu Ademir!!! Tão querido e atencioso também com os amigos da família!!! Desejo todas as felicidades!!! Muita paz, saúde, amor, muitas alegrias!", escreveu a atriz Zezeh Barbosa. "Parabéns, sr. Ademir! Muita saúde e amor na sua vida!", desejou uma fã.

Confira:

Taís Araújo e Lázaro Ramos mostram andamento da obra de novo apartamento

Recentemente, Taís Araújo e Lázaro Ramos revelaram os bastidores da obra do novo apartamento que pretendem morar. Em uma publicação compartilhada no Instagram do casal, ambos explicaram o que pretendem fazer no imóvel e abriram detalhes do projeto. "E a saga da obra? Continua… é claro! Em breve traremos mais notícias do diário da nossa obra", escreveu ela na legenda da publicação.

No vídeo, Taís e Lázaro fizeram um tour pelo imóvel, que ainda está sendo construído. "Desde sempre, em todas as casas que a gente morou, a gente juntou a cozinha com a sala. A gente gosta de cozinhar na sala, estar com os amigos, deixar todo mundo junto. Por isso, pra gente faz sentido ter uma sala-cozinha", explicou o casal de atores. A famosa ainda compartilhou que irá construir um camarim no apartamento. Saiba mais!