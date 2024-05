MC Loma revela uso de remédios para ansiedade e crise de pânico para viajar

‘Passei por muita coisa nessa vida', esclareceu MC Loma, que foi aconselhada pela própria psiquiatra a usar um remédio durante viagens longas

Curtindo alguns dias na Itália, MC Loma mostrou aos seguidores como foi viajar de avião, na classe executiva pela primeira vez. No entanto, chamou a atenção dos seguidores o fato da artista usar remédios para ter uma viagem, então a cantora fez questão de explicar que se tratava de um medicamento controlado contra crises de ansiedade e pânico.

"Muita gente está perguntando sobre o medicamento que apareceu no vídeo. Foi a primeira vez que eu usei e quem receitou foi a minha psiquiatra e a minha psicóloga", contou a influenciadora. Loma também revelou que tem medo de avião e corre o risco de entrar em uma crise durante a viagem.

"Eu desenvolvi crise de pânico e tenho às vezes quando vou viajar. Foi a primeira vez que tomei, por se tratar de uma viagem longa. É isso. Passei por muita coisa na minha vida, muitos problemas que infelizmente resultam na crise de pânico e ansiedade. Mas, eu estou tratando para eu me livrar disso", disse ela, tranquilizando os seguidores.

Felizmente, a cantora está conseguindo aproveitar a viagem e no último domingo, 26, a influenciadora esteve em uma vinícola em Siena, após um dia de passeios, e se jogou na degustação de vinhos. No final da visita, as bebidas fizeram efeito e ela protagonizou momentos que fizeram sua família e amigos chorarem de rir. E Loma contou: "Eu estou 'bebinha', minha gente. Eu estou levando três vinhos e nem de vinho tinto eu gosto".

o tanto que eu já ri da Mc Loma rolando barranco abaixo 🗣 pic.twitter.com/jqumtdta2k — Matheus (@odontinho) May 26, 2024

