MC Loma conta o que aconteceu com o pai biológico da filha: ‘Zero contato’

MC Loma surpreende ao relembrar a reação do pai biológico da filha ao descobrir a gravidez: ‘Minha filha não merece isso’

A cantora MC Loma surpreendeu ao fazer uma rara declaração sobre o pai biológico de sua filha, Melanie. Ela nunca revelou a identidade do rapaz, mas revelou que ele sabe que é pai. Em participação no quadro MaterniDelas, a artista contou detalhes de como revelou a gravidez para o ex e a reação dele ao pedir o teste de DNA, mas desistir depois.

"Quando eu descobri a gravidez, eu criei uma fanfic na minha cabeça. ‘Vou falar para ele, a gente vai namorar, vai criar com a nossa filha…’. Eu imaginei tudinho. Eu tinha uma visão dele, ele era um fofo comigo, o melhor pai da vida. Depois de um tempo, eu decidi contar. E ele falou: ‘Sim, e daí?’. Na época que a gente ficou, ele falou para mim que não podia ter filho. E ele falou: ‘Vou fazer um DNA’. Eu falei: ‘Pode fazer, meu amor'. Quando ela estava perto de nascer, eu falei para ele que não queria que ele tivesse nenhum contato com a minha filha. Eu decidi que seria solo. Ele não quis fazer o DNA, e eu falei ‘tá bom, não vou ficar correndo atrás’. Minha filha não merece isso”, afirmou ela.

Então, Loma conto que a filha tem uma figura paterna em sua vida, que é Gabriel Farias, o marido de Mirella Santos. Ela falou sobre a conexão dos dois e o papel dele na vida de sua filha. "Melanie tem o genitor, que é ele. E tem o pai, que é Gabriel. Gabriel acompanha tudo de Melanie. Quando ele viu Melanie pela primeira vez, foi coisa de outra vida, parecia que eles se conheciam, ela se acalmou, o olhar dela brilhou na hora. Gabriel ama ela. Eu vi que quem perdeu foi ele. Melanie não perdeu nada. Ela é rodeada de amor, tem Gabriel que é um paizão para Melanie”, afirmou.

Por fim, ela disse que o pai biológico não tem contato com a filha deles e que não quis fazer o teste de DNA após o nascimento da menina. "Eu deixei para lá e não quis tocar mais nesse assunto. Quando ele falou que não queria fazer o DNA. Ele foi totalmente contra falando que o filho não era dele, que tinha vergonha. Ele falou: ‘Não fala para amigo porque eu tenho vergonha’. Não ia mudar em nada, minha filha ia sofrer em ter contato com uma pessoa dessa. A vida dele é farra, mulher e bebida. A gente tem zero contato. Ele não procura ela”, afirmou.

