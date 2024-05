Por que Madonna não cantou Material Girl em sua passagem pelo Brasil?

A música 'Material Girl' ficou de fora da turnê de Madonna e surpreendeu os fãs. Saiba mais o que levou à decisão da diva

Na noite do último sábado, 4, a cantora Madonna (65) realizou um show memorável e inesquecível na Praia de Copacabana. O espetáculo marcou o final de sua turnê The Celebration Tour, que celebra os 40 anos da carreira da rainha do pop. Ela cantou seus maiores sucessos, porém uma de suas músicas mais icônicas: Material Girl ficou de fora. Entenda.

A canção foi lançada em 1985 no álbum Like a Virgin e apresenta elementos de exaltação e homenagens à figura de Marilyn Monroe (1926-1962), fazendo menção a uma de suas cenas no filme Os Homens Preferem as Loiras. No videoclipe, Madonna se veste igual Marilyn, com um icônico vestido rosa pink e ostenta diversas joias.

Material Girl se tornou um dos maiores sucessos da rainha do pop. A letra é sobre um eu-lírico que apresenta um estilo de vida extremamente caro. Na canção, a cantora reforça que não se relaciona com homens que não possam suprir seu luxo e exigência material.

Na época, Madonna afirmou que Material Girl refletiva seu estilo de vida. A música foi vista como uma forma de empoderamento feminino. Só que com o tempo, o discurso de Madonna mudou. Em entrevista ao jornal Boston Herald, a rainha do pop revelou que não suporta mais ouvir esse hit.

“A minha música favorita do meu repertório é ‘Bitch, I’m Madonna’, certamente. E a que menos gosto é ‘Material Girl’. Eu nunca, jamais, quero ouvir aquilo de novo!”, confessou, sem dar maiores explicações. Com isso, é claro que o sucesso ficaria fora da turnê. Apesar de ficar de fora da turnê, a música foi executada parcialmente durante os atos de abertura de Bob The Drag Queen.

Outro ponto que é importante lembrar, devido o grande sucesso, a música já foi repetida exaustivamente. Além disso, também foi cantada por vários artistas ao longo das décadas.

FICOU MARCADO

Madonna arrastou 1,6 milhão de pessoas para as areias da Praia de Copacabana e deixou o público boquiaberto com seu show final da "Celebration Tour", que aconteceu na noite deste sábado, 04. Após o espetáculo histórico, a diva pop foi às redes sociais agradecer ao Brasil e para isso usou um vídeo da participação de Pabllo Vittar na apresentação.

"Coloque a culpa no Rio. Obrigada, Brasil!", escreveu Madonna na legenda do post. A drag queen brasileira participou de um momento de exaltação ao Brasil, em que imagens de brasileiros importantes apareceram em um telão, e uma bateria formada por ritmistas mirins de escolas de samba do Rio de Janeiro acompanharam Madonna em "Music".