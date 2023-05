MC Loma exibe novo corpo após perder 6 números de manequim: "Só pra impressionar"

MC Loma exibe novo corpo; cantora recentemente foi mãe e ganhou mais de 20 kg durante a gravidez

A cantora MC Loma deixou os seguidores chocados nesta segunda-feira, 29, ao mostrar a mudança drástica em seu físico. Ela já perdeu seis números de manequim após ser mãe.

Na gravação, ela surgiu pulando e exibindo o novo shape. A estrela então conversa com um amigo que a questiona sobre a mudança drástica em seu físico nas últimas semana. Ela então contou o que aconteceu.

"Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou, eu vou chegar depois só para impressionar", disse ela. "Tá usando quanto?", diz uma amiga. "40", responde ela. "Estava vestindo quanto?", insiste outra. "46", afirma ela.

Em novembro de 2022, no PodCats, com apresentação de Camila Loures e Lucas Guimarães, a cantora abriu o coração ao contar quem é o pai de sua filha: Eu falei que é dele [a filha], ele falou: 'Tá bom, mas a gente vai fazer DNA. E os meus advogados vão falar com você, porque eu não quero mais, não. A partir de hoje, vai ser você e os meus advogados'. Sendo que ele não trabalha, ele é lascado. Eu não queria falar nada para prejudicar ele, só queria falar para ele estar presente na vida da bebê. Ele achou que eu queria dar o golpe nele, sendo que ele não tem nada e quem banca ele é o amigo dele".

Veja:

PRIMEIRA PALAVRA

A cantora MC Loma (20) comemorou ao ouvir a primeira palavra da filha Melanie, de 7 meses. Mãe dedicada, ela está sempre grudadinha na filha e realizou festas temáticas intimistas em todos os mesversários da bebê.

Nos stories, a funkeira compartilhou a alegria de mãe: “Minha gente, vocês não sabem. Melanie falou a primeira palavra dela e adivinhem qual foi a primeira palavra? Eu estou tão feliz que não estou nem acreditando. A gente estava lá no voo e ela começou a falar, falar, falar”.