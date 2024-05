Indireta? Gracyanne faz post enigmático após decisão contra Belo: 'Pior'

Após tomar atitude contra Belo nas redes, Gracyanne Barbosa intrigou os fãs ao compartilhar uma frase enigmática sobre decepção

A influenciadora e musa fitness Gracyanne Barbosa usou as redes sociais no último domingo, 5, para compartilhar uma mensagem enigmática a respeito de decepção. A publicação aconteceu logo após ela revelar ao portal LeoDias que parou de seguir seu ex-marido, o cantor Belo, e o bloqueou.

Em seus stories no Instagram, Gracyanne repostou uma imagem com a seguinte frase: "Não é raiva, é decepção. E eu acho que é bem pior". Os famosos anunciaram o fim do casamento em abril deste ano. No entanto, quando o divórcio se tornou público, eles já estavam separados há oito meses.

Vale lembrar que Gracyanne Barbosa já revelou desaprovar algumas atitudes de Belo. Recentemente, a musa fitness fez um desabafo ao lamentar a 'falta de posicionamento' do artista no palco do 'Domingão do Huck'.

Isso porque, em tom de brincadeira, Luciano Huck teria mencionado a possibilidade de encontrar uma nova namorada para o amigo em um quadro do programa. Gracy, no entanto, não gostou do comentário feito pelo marido de Angélica.

O apresentador da atração dominical da Globo, inclusive, mandou um recado especialmente para a musa e ressaltou que fez apenas uma brincadeira com Belo. "Semana passada eu brinquei com o Belo aqui no palco, mas espero que o amor prevaleça, e se eles quiserem voltar, que voltem, quem sou eu para dar pitaco. Eu quero mais é celebrar, vocês são conhecidos há tanto tempo", declarou Huck durante o programa exibido no domingo, 5.

Gracyanne Barbosa compartilha frase enigmática - Foto: Reprodução / Instagram

A declaração de Belo no 'Domingão'

Belo participou do programa Domingão com Huck deste domingo, 28, e falou sobre sua separação de Gracyanne Barbosa. A notícia sobre o término dos dois, que estavam juntos há 16 anos, virou assunto na última semana.

No palco da atração, o cantor conversou com Luciano Huck e não descartou a possibilidade de uma reconciliação. "Não foi uma semana tão boa, mas Deus sempre faz algumas coisas, me leva por um caminho, sempre está me reerguendo de alguma forma, até nos momentos tristes, ruins da minha vida", começou o desabafo.

Em seguida, Belo falou sobre o momento difícil que está enfrentando em sua vida pessoal. "Tô passando por um momento que não é tão bom, logicamente, mas já vinha num processo desde o ano passado. Mas onde existe amor, existe esperança. É importante dizer isso, estamos falando de 14 anos", completou o artista.