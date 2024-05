Saiba quanto custou o look de Angélica para o show de Madonna

Tudo isso? Look de Angélica para show de Madonna no Rio de Janeiro custou pequena fortuna; apresentadora apostou em jeans e regata branca

A apresentadora Angélica marcou presença no show de Madonna em Copacabana, no Rio de Janeiro, ao lado de Luciano Huck e de sua filha mais nova, Eva Huck, no último sábado, 04. Para curtir o show de forma confortável, mas cheia de estilo, a loira elegeu um look básico, porém único.

Isso porque, a artista elegeu peças da estilista Stella McCartney que são consideradas caras para maioria da população. Afinal, não é para qualquer um uma calça jeans com detalhes de brilho no bolso e que custa cerca de R$ 10 mil. Nem muito menos uma regata branca básica, que se é da grife, pode ter o valor de mais de mil reais.

Nos pés, a esposa de Luciano Huck apostou em tênis brilhantes e com plataforma. A famosa ainda elegeu alguns acessórios em prata e optou pelos cabelos presos. Fazendo poses, Angélica exibiu detalhes da combinação cheia de atitude em uma série de fotos antes do grande evento.

Após o show de Madonna, a apresentadora e o esposo foram curtir um after com outros famosos. Ao lado de Anitta, Pabllo Vitar, Sabrina Sato e outros nomes conhecidos, eles finalizaram a noite histórica.

Veja o look de Angélica:

Festa de 50 anos de Angélica

A apresentadora Angélica revelou registros inéditos de sua festa de aniversário de 50 anos que aconteceu em sua mansão no Rio de Janeiro. A famosa postou fotos no espaço decorado e ao lado de seu bolo.

Impressionando os internautas com os detalhes luxuosos do evento, que teve um tema de flores inspirado nos anos 70, a esposa de Luciano Huck rouboua cena no espaço deslumbrante ao surgir com um look repleto de flores.

Na época em que o evento ocorreu, o apresentador postou um vídeo revelando um resumo de como foi a festa com vários famosos e shows de cantores renomados. Durante a reunião, os convidados foram proibidos de usarem os celulares para registrarem o evento.

