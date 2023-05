MC Loma se emociona ao ouvir primeira palavra da filha: "Papai"

Mãe solteira, MC Loma se emocionou ao ouvir fala da filha e contou a quem ela estava se referindo como "papai"

A cantora MC Loma (20) comemorou ao ouvir a primeira palavra da filha Melanie, de 7 meses. Mãe dedicada, ela está sempre grudadinha na filha e realizou festas temáticas intimistas em todos os mesversários da bebê.

Nos stories, a funkeira compartilhou a alegria de mãe: “Minha gente, vocês não sabem. Melanie falou a primeira palavra dela e adivinhem qual foi a primeira palavra? Eu estou tão feliz que não estou nem acreditando. A gente estava lá no voo e ela começou a falar, falar, falar”.

“Ela falando ‘papa’ em homenagem aos dois pais, Gabriel e André, que estão sempre presentes desde a barriga. E amam ela incondicionalmente”, comemorou.

Vale lembrar que Loma é mãe solteira e nunca anunciou a identidade do pai, já que teve problemas com ele antes mesmo do nascimento da filha.

Em novembro de 2022, no PodCats, com apresentação de Camila Loures e Lucas Guimarães, a cantora contou: Eu falei que é dele [a filha], ele falou: 'Tá bom, mas a gente vai fazer DNA. E os meus advogados vão falar com você, porque eu não quero mais, não. A partir de hoje, vai ser você e os meus advogados'. Sendo que ele não trabalha, ele é lascado. Eu não queria falar nada para prejudicar ele, só queria falar para ele estar presente na vida da bebê. Ele achou que eu queria dar o golpe nele, sendo que ele não tem nada e quem banca ele é o amigo dele".

Veja vídeo: