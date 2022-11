Mc Loma abre jogo sobre pai de sua filha: "ele é lascado, não liga, nem aí"

Pai da filha de Mc Loma não quis assumir o bebê e pediu que ela não contasse a ninguém sobre paternidade

CARAS Digital Publicado em 08/11/2022, às 10h43

A cantora Mc Loma finalmente abriu o jogo sobre o pai de sua filha, Melanie, durante participação em um podcast. Apesar de realizar o desabafo, pediu que os fãs parem de questionar a identidade do genitor.

Em entrevista ao podcast 'PodCats', apresentado por Camila Loures e Lucas Guimarães, ela afirmou: "Não é presente, não liga, nem aí. Quando eu falei 'eu tô grávida', ele falou: 'É? Tá bom, mas não fala pros meus amigos não, não fala para ninguém. Cala a boca, viu?'", confessou.

A funkeira afirmou que o pai pediu o exame de paternidade. "Eu falei que é dele, ele falou: 'Tá bom, mas a gente vai fazer DNA. E os meus advogados vão falar com você, porque eu não quero mais, não. A partir de hoje, vai ser você e os meus advogados'. Sendo que ele não trabalha, ele é lascado. Eu não queria falar nada para prejudicar ele, só queria falar para ele estar presente na vida da bebê. Ele achou que eu queria dar o golpe nele, sendo que ele não tem nada e quem banca ele é o amigo dele".

As gêmeas Mariely e Mirella, presentes no podcast e que fazem carreira junto a Loma, opinaram sobre haver a possibilidade do pai assumir a criança com interesse na fama que isso pode gerar para ele. "Hoje em dia, o povo na internet ama dar fama para gente que não presta. Aí vai dar fama para ele, que me humilhou quando eu falei que era filho dele", afirmou.

"Eu não tenho vergonha nenhuma de ser mãe solo, eu acho que eu sou uma mulher f*da por estar carregando essa barra toda. Vou ser uma mãe incrível para a minha filha, minha filha vai ter tudo. Não vou depender de homem nenhum para dar o melhor para a minha filha", concluiu. Loma afirmou que acabou não fazendo o teste de paternidade no final.

Confira o vídeo de Mc Loma no podcast: