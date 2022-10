MC Loma encanta ao mostrar fotos do ensaio newborn da filha: "Coisa mais linda"

MC Loma explodiu o fofurômetro ao dividir os cliques do ensaio newborn da filha, Melanie

CARAS Digital Publicado em 30/09/2022, às 21h30

Alerta fofura! MC Loma(19) encantou os seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 30, ao publicar fotos do ensaio newborn da filha, Melanie, que nasceu no começo do mês.

No perfil oficial no Instagram da menina, a cantora compartilhou dois cliques em que a bebê aparece sorrindo ao segurar uma abelhinha de pelúcia. "Eu e a abelhinha tirando um cochilinho", escreveu na legenda.

As fotos deixou os internautas encantados e eles se derreteram nos comentários. "Perfeita", disse uma seguidora. "Coisa mais linda", escreveu outra. "Como pode ser tão linda assim? Ela é perfeita, princesa linda que parece uma boneca", falou uma fã.

Confira as fotos do ensaio newborn da filha de MC Loma:

Vídeo inédito do parto

Na última quarta-feira, 30, MC Loma compartilhou um vídeo inédito no nascimento da filha, Melaine, que veio ao mundo no dia 9 de setembro. Ao compartilhar o vídeo com vários momentos antes e depois do parto, a cantora se declarou para a herdeira. "Te amo, filha", declarou a mamãe coruja.

