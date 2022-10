MC Loma se declara ao comemorar o primeiro mês da filha: "Minha joia rara"

A cantora MC Loma encantou os seguidores ao celebrar o primeiro mês de vida da sua filha, Melanie

CARAS Digital Publicado em 09/10/2022, às 15h09

Neste domingo, 9, Melanie, filha de MC Loma (19), completou seu primeiro mês de vida e ganhou uma linda homenagem da mamãe coruja nas redes sociais. A cantora publicou no feed do Instagram algumas fotos de um ensaio fotográfico que fez com a herdeira, e se declarou para a menina.

"30 dias que eu descobri o meu lado mais forte, 30 dias que conheci o meu amor verdadeiro, 30 dias de sono mal dormido, 30 dias de pura felicidade, 30 dias de aprendizado, 30 dias de descobertas novas, 30 dias de puro amor", começou a artista.

Em seguida, Loma disse que fará de tudo para a filha ser uma criança feliz. "Eu te amo tanto minha filha, só quero e desejo as melhores coisas desse mundo, eu vou batalhar e lutar pra você ser a criança mais feliz desse mundo, pra você ter um futuro e uma infância linda, eu vou sempre tá aqui do seu lado, eu vou ser sempre sua melhor amiga."

Por fim, ela se declarou para a herdeira. "Você é o presente que eu pedi a Deus, você é a cura da minha alma, você ainda não sabe o tamanho do meu amor por você, mas quero deixar registrado aqui que é do tamanho do universo, galáxia, planeta e o infinito todo, te amo muito mamãezinha você mudou minha vida por completo, te amo minha joia rara", finalizou.

Em outra publicação, Loma compartilhou um vídeo mostrando alguns momentos fofos com Melanie e se derreteu pela bebê. "Você é o meu amor!", afirmou ela na legenda do post.

Confira as publicações de Loma no mesversário da filha:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paloma Santos 🐟 (@mclomaofficial)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paloma Santos 🐟 (@mclomaofficial)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!